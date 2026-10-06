El Hospital Universitario La Samaritana, ubicado en el centro de Bogotá, quedó afectado por las fuertes lluvias que se presentaron durante la tarde de este martes 6 de octubre. El aguacero provocó inundaciones en áreas de atención médica, entre ellas urgencias y la Unidad de Cuidado Intensivo (UCI).

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De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el agua ingresó a diferentes zonas del centro hospitalario y generó una situación de emergencia dentro de las instalaciones.

Una de las médicas del hospital le explicó al periódico que las afectaciones se presentaron tanto en la UCI, ubicada en el quinto piso, como en el área de urgencias, que funciona en el sótano del edificio.

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Según el testimonio conocido por el diario, en urgencias el agua estaría llegando desde los pisos superiores y escurriendo hacia esa zona del hospital.

La situación también habría provocado afectaciones en la infraestructura del centro médico. Entre los daños reportados se encuentra la caída de parte de un techo y problemas en uno de los ascensores.

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Inundaciones afectan áreas del hospital

La emergencia se produjo mientras Bogotá enfrentaba un fuerte aguacero durante la tarde de este martes. Los videos que circulan sobre la situación muestran acumulación de agua dentro de algunas áreas del hospital y las dificultades que se presentaron por las filtraciones.

🔴#Atencion: Este 6 de octubre se reportaron inundaciones en el Hospital Universitario La Samaritana en el centro de Bogotá. Cuéntenos si hay lluvias o afectaciones en la zona donde se encuentra.👇🏾#Bogota #Lluvias #Inundacion #Hospital pic.twitter.com/7o7UeSoHlt — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 6, 2026

La médica consultada por El Tiempo describió la situación como crítica y aseguró que el centro médico se encontraba “totalmente colapsado”.

La afectación de la UCI y de urgencias ha causado preocupación debido a que se trata de áreas esenciales para la atención de pacientes. Hasta el momento, la información suministrada no establece si fue necesario evacuar pacientes o trasladar los servicios a otras zonas del hospital.

El centro asistencial está ubicado en la carrera 8.ª con calle 0, en el centro de Bogotá, y atiende a pacientes de diferentes zonas de la ciudad.

Las autoridades y el personal del hospital deberán establecer el alcance de los daños ocasionados por las lluvias y las condiciones en las que quedaron las áreas afectadas. El Tiempo reportó que la emergencia se presentó como consecuencia del fuerte aguacero registrado durante la tarde.

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