Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 7 de octubre de 2026, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá convocó a toda la ciudadanía para que, presentando su documento de identidad, acuda a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la ciudad con el fin de iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación. De acuerdo con la información oficial difundida por la Secretaría Distrital de Salud, esta jornada se desarrolla bajo la campaña 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' y está dirigida a toda la población residente en la capital.

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La iniciativa busca controlar y prevenir enfermedades contagiosas como la poliomielitis, el sarampión, la difteria y la hepatitis B, así como otras incluidas en el esquema regular de inmunización. Una parte relevante de la jornada es la disponibilidad de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), destinada especialmente para niñas y niños entre 9 y 17 años, grupo considerado prioritario para prevenir futuras complicaciones derivadas de este virus.

Según lo informado, la vacunación contra la fiebre amarilla estará especialmente orientada a gestantes y personas mayores de 60 años. Sin embargo, cabe resaltar que su aplicación se realiza exclusivamente en puntos de atención previamente autorizados, que ofrecen vigilancia médica y acompañamiento especializado. Esta medida busca garantizar la seguridad de quienes podrían presentar mayor susceptibilidad a los componentes de la vacuna. Las Empresas Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB), conocidas comúnmente como EPS, han publicado un listado de los puntos oficiales donde se puede recibir esta vacuna; la ubicación de estos espacios está disponible en documentos oficiales de la Secretaría Distrital de Salud.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades sanitarias, Bogotá dispone de un amplio despliegue logístico con más de 200 puntos fijos de vacunación ubicados en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Además, en la jornada de este miércoles 7 de octubre, los ciudadanos podrán asistir desde las 8:00 a. m. a lugares estratégicos como centros comerciales, parques, plazas y colegios. La actualización diaria de los puntos disponibles se comunica a través de las redes sociales oficiales, ofreciendo acceso oportuno y continuo a los servicios de inmunización en toda la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde consultar los puntos de vacunación habilitados en Bogotá hoy?

Puede revisar la ubicación de los puntos de vacunación habilitados en Bogotá para este miércoles 7 de octubre de 2026 en el documento oficial publicado por la Secretaría Distrital de Salud. El listado se encuentra en la página web institucional y se actualiza diariamente por medio de las redes sociales de la entidad, garantizando así información confiable y vigente para todos los ciudadanos.

¿Qué vacunas se aplican en la jornada de vacunación de Bogotá, según la Secretaría Distrital de Salud?

Durante esta jornada de vacunación, la Secretaría Distrital de Salud administra biológicos para prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B, junto con la inmunización contra el Virus del Papiloma Humano dirigida a menores de entre 9 y 17 años. Además, la vacuna contra la fiebre amarilla se brinda en puntos especializados para gestantes y adultos mayores de 60 años, bajo estricta valoración médica.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.