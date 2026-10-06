Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 7 de octubre de 2026 en Bogotá entra en vigencia la restricción de circulación conocida como pico y placa, una medida impulsada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) que regula el tránsito de vehículos particulares y taxis en la ciudad. De acuerdo con la información proporcionada por la SDM, la medida para vehículos particulares establece que solo podrán circular aquellos cuyos números de placa terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. En el caso de los taxis, la circulación estará permitida para los que tengan placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

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El horario establecido para vehículos particulares va desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, mientras que los taxis deben cumplir la medida desde las 5:30 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, tal como lo confirma la Secretaría Distrital de Movilidad. Este esquema busca mejorar la movilidad y reducir el flujo vehicular en las horas de mayor congestión dentro de Bogotá, de acuerdo con la entidad responsable.

Para aquellas personas que requieran estar exentas de la restricción de pico y placa, la SDM ofrece la opción de registrarse en su página oficial y acceder a la modalidad conocida como Pico y Placa Solidario. Este programa permite a los usuarios pagar una suma determinada para poder utilizar su vehículo sin limitación en la ciudad durante la vigencia de la medida, información también validada por la entidad. No obstante, desde la Secretaría se advierte enfáticamente que el acceso a dicha modalidad debe hacerse exclusivamente a través del sitio web oficial www.movilidadbogota.gov.co. Igualmente se aclara que el único método de pago válido es el botón PSE dentro de la plataforma oficial, con el fin de evitar fraudes y páginas falsas.

Es importante señalar que la Secretaría Distrital de Movilidad ha reiterado de forma taxativa que no existen intermediarios ni sitios web alternos autorizados para este trámite. Solo el canal institucional garantiza transparencia y legalidad en la adquisición de los permisos solidarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo saber si mi carro tiene pico y placa en Bogotá hoy?

Para verificar si su vehículo está sujeto a la restricción de pico y placa en Bogotá, debe consultar el calendario oficial publicado por la Secretaría Distrital de Movilidad, donde se indica qué placas pueden circular cada día. Además, la entidad dispone de información en su sitio web para complementar la consulta.

¿Qué es el Pico y Placa Solidario en Bogotá y cómo se paga?

El Pico y Placa Solidario es una opción ofrecida por la Secretaría Distrital de Movilidad que permite, mediante un pago, circular sin restricción durante la medida. La adquisición se hace únicamente en la plataforma oficial de la entidad y el pago debe procesarse a través del botón PSE dentro del sitio web autorizado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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