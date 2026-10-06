Por: Portal Bogotá

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La llegada del tren número 20 a Colombia marca un momento importante para el desarrollo de la Línea 1 del Metro de Bogotá. De acuerdo con el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ya se encuentran en el país 20 de los 30 trenes previstos para operar en este sistema de transporte, un dato que fue destacado públicamente el 6 de octubre de 2026. Esta noticia se suma a una serie de avances que refuerzan el orgullo y la expectativa de la ciudadanía frente a la transformación de la movilidad en la capital del país.

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Los trenes destinados a la Línea 1 del Metro presentan características técnicas destacadas. Según información oficial, cada tren tiene una longitud de 134 metros, un ancho de 2,90 metros y una altura de 3,90 metros. La composición incluye seis vagones conectados, con capacidad para transportar hasta 1.800 personas por tren, ya que cada vagón puede llevar a 300 pasajeros. Estos trenes son 100 % automáticos, lo que significa que no requieren conductor para su operación habitual; sin embargo, existe la alternativa de conducción manual en circunstancias excepcionales, como en ciertas maniobras de mantenimiento o en determinados puntos del patio taller. La velocidad comercial promedio se calcula en 42,5 kilómetros por hora.

De acuerdo con los informes, cuando el sistema ferroviario entre en funcionamiento comercial, que se prevé para marzo de 2028, los recorridos serán significativamente más cortos. Por ejemplo, un viaje desde la estación 1 de Bosa hasta la avenida Caracas con calle 72 tardará aproximadamente 27 minutos, mientras que en la actualidad ese trayecto puede requerir hasta dos horas.

Con corte al 31 de agosto de 2026, la Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzó un avance del 82,33 %. La construcción del viaducto se extiende por 18 kilómetros, cifra que representa tres cuartas partes del trayecto planeado, cuyo total será de 24 kilómetros para permitir la circulación completa de los trenes. Además, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) informó que la doble vía férrea ya supera los nueve kilómetros. En el suroccidente de la ciudad, los ciudadanos ya son testigos de los trenes efectuando pruebas sobre la estructura en ambos sentidos, lo que refuerza la percepción de que la nueva realidad de movilidad está cada vez más cerca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos trenes operarán en la Línea 1 del Metro de Bogotá?

Según el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, está previsto que sean 30 trenes los que operen en la Línea 1 del Metro de Bogotá. Hasta el 6 de octubre de 2026 habían llegado al país 20 de estos trenes, lo que representa un avance considerable en la implementación del sistema.

¿Cuáles son las principales características técnicas de los trenes del Metro de Bogotá?

Los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá tienen una longitud de 134 metros, ancho de 2,90 metros, altura de 3,90 metros y están compuestos por seis vagones. Cada tren puede transportar hasta 1.800 pasajeros y son totalmente automáticos, aunque existe la opción de operación manual para situaciones excepcionales de mantenimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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