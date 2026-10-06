Por: El Espectador

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En Bogotá, la ciudadanía cuenta con una oportunidad interesante: hasta el 25 de octubre está abierta una convocatoria que otorga 100 becas parciales para adelantar pregrados, maestrías y doctorados en modalidad virtual. Según el boletín oficial de la iniciativa, impulsada por la Secretaría Distrital de Gobierno y EDUCA EDTECH en el marco del Congreso de la Bogotaneidad, cada beneficiario podrá recibir descuentos que alcanzan hasta el 80 % del costo de la matrícula. Esto significa que la persona seleccionada solo deberá asumir el porcentaje restante, con la alternativa de financiarlo en un plazo de hasta 36 meses, según precisa el portal habilitado para inscripciones.

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De acuerdo con la convocatoria, la distribución de beneficios varía: maestrías pueden tener descuentos hasta del 80 %, pregrados hasta el 70 % y doctorados hasta el 55 %. Aunque el boletín describe una estructura de 30 becas para pregrado, 40 para maestría y 30 para doctorado, la página de inscripción registra actualmente 80 cupos para maestría y 20 para pregrados y doctorados. Esto implica que los interesados deben solicitar por escrito los porcentajes y costos definitivos antes de formalizar su matrícula, incluyendo cuotas de financiación y costos conexos a la expedición del título.

En cuanto a los requisitos, la principal condición es residir en las 20 localidades de Bogotá. Para acceder a las becas de pregrado, es indispensable ser bachiller graduado; para maestría, poseer un título profesional; y para doctorado, contar con un título oficial de maestría. Además de reunir la documentación personal y académica, como cédula, hoja de vida y certificados, el proceso de selección también valorará la experiencia en participación comunitaria, social o profesional, así como el impacto potencial del proyecto académico en la capital.

El proceso de inscripción es completamente virtual, abarcando el registro de datos, selección del programa y nivel de formación, y adjuntar los documentos exigidos. El boletín asegura una respuesta en 24 horas por parte de un asesor, quien explicará las condiciones y requisitos específicos. Es pertinente señalar que las inscripciones pueden cerrarse antes de la fecha indicada, si se agotan los cupos disponibles.

La oferta académica contempla programas en áreas como ingenierías, administración, economía, psicología, derecho y comunicación, con títulos expedidos por la Universidad Da Vinci de México, eCampus University de Italia y UNIMIAMI de Estados Unidos. Quienes requieran el aval del título en Colombia deben gestionar la convalidación ante el Ministerio de Educación, un proceso que varía según cada caso y no siempre es obligatorio. Por ello, se recomienda verificar de antemano qué institución expide el título y los requisitos para su eventual reconocimiento oficial en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a las becas virtuales en Bogotá?

Para postularse a estas becas parciales, es necesario residir en alguna de las 20 localidades de Bogotá y contar con el nivel académico requerido: bachiller para pregrado, profesional para maestría y título de maestría para doctorado. Además, se deben presentar documentos como copia del documento de identidad, hoja de vida y certificados de estudios. La selección también considerará la trayectoria social, profesional o comunitaria y el posible impacto del proyecto académico en Bogotá.

¿Cómo funciona la convalidación de títulos extranjeros en Colombia?

Quienes obtengan títulos de estas universidades extranjeras y busquen su validez oficial en Colombia deben tramitar la convalidación ante el Ministerio de Educación. Este proceso evalúa cada título de manera individual y puede requerirse para ejercer en el sector público, profesiones reguladas o continuar estudios. No existe garantía previa de convalidación, por lo que es fundamental confirmar previamente los requisitos y documentos que exigen tanto la institución de origen como las entidades colombianas competentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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