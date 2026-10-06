Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una familia fue víctima de un asalto a mano armada en la noche del 5 de octubre en el barrio Bochica Central, ubicado en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. De acuerdo con la información, el incidente fue captado en video y retrató los minutos de tensión que sufrieron los residentes mientras los delincuentes se encontraban en el lugar.

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En las imágenes difundidas, se evidencia que los sujetos actuaron con una tranquilidad llamativa, sin apresurarse ni mostrar señales de nerviosismo mientras ejecutaban el robo. Según el registro visual, los delincuentes intimidaron a los habitantes y los obligaron a entregar las llaves del vehículo familiar. Después de conseguirlas, ingresaron en el automóvil y lo retiraron del sitio, antes de emprender la huida.

El tiempo que los responsables permanecieron en el lugar es uno de los detalles que más ha llamado la atención de quienes han conocido el caso. Las imágenes permiten observar cómo la familia vivió momentos de angustia ante la presencia de los delincuentes, quienes aprovecharon la situación para ejecutar el robo sin contratiempos visibles.

De acuerdo con El Nuevo Día, este caso ha generado una mayor preocupación entre los habitantes del sector, al poner nuevamente en discusión la percepción de inseguridad en Bogotá. El video del incidente se ha convertido en una pieza clave dentro de la investigación y representa una de las principales evidencias para que las autoridades puedan esclarecer lo sucedido.

Por ahora, se espera que las autoridades adelanten las investigaciones pertinentes para dar con los responsables del asalto y definir el paradero del vehículo robado. Las grabaciones de seguridad y los testimonios recogidos serán fundamentales en el proceso de identificación de los autores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el robo de vehículo en Bochica Central, Puente Aranda?

El robo en Bochica Central sucedió cuando varios sujetos armados intimidaron a una familia en la noche del 5 de octubre. De acuerdo con las imágenes, obligaron a los residentes a dar las llaves del vehículo. Tras esto, ingresaron al automóvil y huyeron del lugar, actuando con aparente calma y sin ser detenidos.

¿Por qué aumenta la percepción de inseguridad en Bogotá tras estos robos?

La percepción de inseguridad en Bogotá se intensifica después de hechos como el registrado en Puente Aranda, en el que un grupo de delincuentes logra llevarse un vehículo amenazando a una familia. Casos como este generan alarma y preocupación entre los habitantes, pues evidencian la vulnerabilidad de los ciudadanos ante el accionar delictivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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