El Black Friday no solo es una oportunidad para comprar tecnología, renovar el vestuario o adelantar los regalos de Navidad. Para algunas personas, la jornada de descuentos también puede convertirse en una ocasión para sorprender a alguien con quien mantienen una relación lejos de las miradas conocidas.

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Perfumes, lencería, accesorios, cenas románticas y noches de hotel hacen parte de las alternativas que podrían entrar en el presupuesto de quienes buscan tener un detalle con un amor secreto.

La conversación fue planteada por Gleeden, plataforma de encuentros extraconyugales y no monógamos, que puso sobre la mesa una pregunta poco habitual en esta temporada comercial: ¿cuánto estarían dispuestos a gastar los colombianos en regalos para sus amantes?

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“Los regalos y los detalles hacen parte de las dinámicas de seducción y de las formas en que cada persona expresa interés y atención”, señaló Silvia Rubies, directora de Comunicaciones de Gleeden en Latinoamérica.

Aunque no existe en el material una medición sobre cuánto destinan los colombianos a este tipo de obsequios, los precios aproximados permiten hacerse una idea de cuánto podría costar sorprender a esa persona especial.

Perfumes, lencería y escapadas: los presupuestos para un amor secreto

Entre las alternativas aparecen regalos de distintos precios, desde accesorios y productos de belleza hasta experiencias que requieren una inversión mayor.

Estos son los rangos aproximados compartidos en el material de la plataforma:

Regalo Presupuesto aproximado Perfumes y productos de belleza $ 100.000 – $ 250.000 Lencería y prendas de vestir $ 80.000 – $ 200.000 Accesorios y detalles personales $ 50.000 – $ 150.000 Cena para dos $ 120.000 – $ 250.000 Noche de hotel $ 180.000 – $ 350.000 Escapada de fin de semana $ 350.000 – $ 700.000

De acuerdo con estas estimaciones, un regalo o una experiencia podría representar un gasto de entre $50.000 y $700.000, dependiendo de la elección. No se trata de un promedio de gasto de los colombianos, sino de valores orientativos para distintas alternativas.

Para Rubies, el precio no necesariamente determina el significado de un detalle. En algunas relaciones puede tener mayor importancia la experiencia compartida, la sorpresa o el tiempo dedicado a la otra persona.

¿El Black Friday también cambia los regalos para los amantes?

Otra de las preguntas que plantea Gleeden es si las personas destinan el mismo presupuesto a sus parejas estables y a sus relaciones extraconyugales, o si las decisiones de compra cambian según el tipo de vínculo.

La discreción también puede influir en esas elecciones. Algunas personas podrían preferir experiencias para compartir durante un encuentro, mientras que otras optarían por regalos que no despierten preguntas en su entorno cercano.

El interés por las jornadas de descuentos, entretanto, va más allá de este tipo de compras. De acuerdo con BBVA Research, durante el fin de semana de Black Friday de 2025, el gasto de los hogares y las empresas en Colombia fue un 85 % superior al de un fin de semana habitual de noviembre.

Así, entre perfumes, cenas y escapadas, el Black Friday deja una pregunta diferente a las habituales listas de compras: cuánto dinero estarían dispuestos a invertir algunos colombianos para sorprender a ese amor que prefieren mantener en secreto.

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