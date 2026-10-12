Por: EL PILON SA

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La empresa Energua anunció una suspensión temporal del servicio de energía para este martes 13 de octubre en diferentes zonas de Valledupar, según la programación de labores de mantenimiento en la red eléctrica. La intervención afecta principalmente los circuitos Guatapurí 5 y Cañahuate 4, cada uno con horarios específicos y zonas definidas, de acuerdo con la información suministrada por la empresa.

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En el caso del circuito Guatapurí 5, uno de los sectores donde se concentrarán estos trabajos será el barrio San Carlos. En este punto, la suspensión del suministro eléctrico está planeada entre las 7:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, lo que representa un corte de nueve horas. Según la información difundida, los cortes impactarán el área comprendida desde la calle 7 hasta la calle 7C, entre las carreras 14 y 16, además de la calle 7C entre las carreras 14 y 19, dentro de la zona urbana de Valledupar, capital del departamento del Cesar.

Por su parte, el circuito Cañahuate 4 tendrá mantenimiento en otro rango de horarios. Las labores allí iniciarán a las 8:00 de la mañana y concluirán a las 2:30 de la tarde. Los puntos comprometidos corresponden a la calle 1 con carrera 23 y el área de la avenida Sierra Nevada, lo que implica que diferentes sectores de la ciudad experimentarán interrupciones de acuerdo con su ubicación exacta dentro del circuito.

Las zonas afectadas tendrán que identificar si sus viviendas, negocios o establecimientos hacen parte de las áreas incluidas en el cronograma, ya que la interrupción del servicio será temporal y solo mientras el personal de Energua lleva a cabo las intervenciones técnicas planeadas. La compañía recomienda que los habitantes tomen las precauciones necesarias para evitar inconvenientes mientras se ejecutan los trabajos y el servicio se restablece en los horarios estipulados para cada sector, según la planificación oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sectores de Valledupar estarán sin energía el martes 13 de octubre según Energua?

Los sectores de Valledupar que tendrán suspensión de energía el martes 13 de octubre, según Energua, incluyen el barrio San Carlos, comprendido desde calle 7 hasta calle 7C y entre carreras 14 y 16, así como la calle 7C entre carreras 14 y 19, dentro del circuito Guatapurí 5. También se afectarán la calle 1 con carrera 23 y la avenida Sierra Nevada, pertenecientes al circuito Cañahuate 4.

¿Por qué se suspende el servicio de energía en Guatapurí 5 y Cañahuate 4 en Valledupar?

La suspensión del servicio de energía en los circuitos Guatapurí 5 y Cañahuate 4 de Valledupar fue programada por Energua para permitir labores de mantenimiento y trabajos técnicos en la red eléctrica. Estas tareas requieren interrupciones temporales para garantizar la seguridad y el adecuado desarrollo de las intervenciones a lo largo de la jornada señalada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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