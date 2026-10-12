Por: EL PILON SA

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Un violento hecho ocurrió en la noche del domingo 11 de octubre en Aguachica, municipio ubicado al sur del departamento de Cesar, cuando Diego Solano Castro, un joven de 20 años, fue asesinado dentro de su vivienda. Según información entregada por las autoridades, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta la residencia de Solano Castro y, sin intercambiar palabras, le dispararon repetidas veces antes de escapar con rumbo desconocido.

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El ataque, que se produjo hacia las 23:30 de la noche, conmocionó a la comunidad local. De acuerdo con el reporte oficial, la Estación de Policía Aguachica fue la encargada de reportar el ingreso de la víctima al Hospital Local Barahoja, centro médico al que fue trasladado de inmediato tras el atentado. Sin embargo, el personal de salud confirmó en ese momento que Solano Castro ya no presentaba signos vitales, señalando la gravedad de las heridas recibidas como la causa del deceso.

El posterior examen médico legal reveló que el joven recibió dos heridas producidas por disparos de arma de fuego: uno de los impactos se localizó en el hemitórax izquierdo, mientras que el otro fue en la región costal izquierda. Ambos presentaron orificio de entrada y salida, lo que sugiere que los proyectiles atravesaron el cuerpo de Solano Castro, agravando todavía más la posibilidad de que pudiera sobrevivir al ataque.

Tras el homicidio, las autoridades judiciales tomaron control de la investigación, iniciando las labores necesarias para esclarecer tanto los hechos como el motivo detrás del crimen. Al mismo tiempo, buscan identificar y ubicar a los responsables. Por ahora, no se ha informado de capturas ni de avances en la identificación de los hombres que perpetraron el asesinato, mientras la comunidad permanece a la expectativa de respuestas oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el homicidio de Diego Solano Castro en Aguachica?

Según reportes oficiales, Diego Solano Castro fue asesinado dentro de su vivienda luego de que dos individuos llegaran en motocicleta y le dispararan en múltiples ocasiones sin mediar palabra. Los hechos se registraron aproximadamente a las 23:30, momento en el que la Policía reportó el ingreso del joven ya sin vida al Hospital Local Barahoja. Las autoridades investigan los móviles y continúan con la búsqueda de los responsables.

¿Qué significa hemitórax y región costal en los reportes médicos legales?

En el contexto del reporte médico legal, el término "hemitórax" hace referencia a la mitad izquierda del tórax o pecho, mientras que "región costal" indica el área donde se encuentran las costillas. En este caso, el joven recibió impactos de bala en ambas zonas, lo que contribuyó a la gravedad de sus heridas y al desenlace fatal.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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