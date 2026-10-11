Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo episodio de violencia genera consternación entre los habitantes del Tolima, tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de un hombre y una adolescente en la vereda Minuto de Dios, una zona rural ubicada en el municipio de El Espinal. De acuerdo con la información preliminar revelada durante las primeras horas de investigación y citada por El Nuevo Día, las dos víctimas presentaban señales de heridas causadas por arma de fuego, aunque las autoridades no han confirmado todavía las circunstancias precisas en las que se produjo este lamentable hecho.

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Los datos disponibles hasta el momento apuntan a que una de las víctimas sería Brayan Stevan Arroyo Correa, quien tenía 26 años. La segunda sería una adolescente de 16 años, cuya identidad permanece bajo reserva para proteger los derechos de la menor, tal como lo requieren las normas legales colombianas. Es fundamental subrayar que estos nombres y detalles son preliminares y están pendientes de verificación oficial por parte de las autoridades competentes, quienes aún no se han pronunciado con una confirmación definitiva.

Fuentes de la comunidad relatan que, cerca de la hora del hallazgo, algunas personas escucharon varias detonaciones en el sector, aunque no hay una relación establecida de manera oficial entre esos disparos y el descubrimiento de los cuerpos. Según informó El Nuevo Día, en el lugar fue encontrada una motocicleta de marca AKT, línea NKD, junto con otros elementos que, en principio, pertenecerían a las víctimas. Estos hallazgos aportan a la investigación y podrían constituir pistas esenciales para la reconstrucción de lo sucedido en esta trágica jornada.

Las autoridades judiciales se encuentran adelantando las labores necesarias para esclarecer este doble homicidio. El proceso implica determinar las condiciones exactas en que se produjo la muerte de ambas personas y, sobre todo, identificar a los responsables. Mientras avanza la investigación, la comunidad permanece a la espera de respuestas que permitan entender los motivos detrás de este grave crimen y restablecer la sensación de seguridad en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre las víctimas del doble homicidio en El Espinal, Tolima?

Según la información preliminar que cita El Nuevo Día, una de las personas afectadas sería Brayan Stevan Arroyo Correa, de 26 años, y la otra una adolescente de 16 años cuya identidad no se revela por tratarse de una menor. Sin embargo, estos datos aún no han sido confirmados oficialmente y las autoridades mantienen la investigación en curso.

¿Qué elementos fueron hallados en la escena del crimen en El Espinal?

Además de los cuerpos, las autoridades encontraron en la zona una motocicleta de la marca AKT, línea NKD, y otros objetos que presuntamente pertenecían a las víctimas. Estos elementos serán clave para las investigaciones y podrían ayudar a esclarecer los hechos en torno a este doble homicidio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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