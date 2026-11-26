Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La recuperación tras el fuerte terremoto ocurrido el 10 de agosto continúa su curso en la ciudad de Cali, con especial atención en el barrio La Flora, uno de los sectores más afectados por el sismo. De acuerdo con información de 90 Minutos, este domingo 29 de noviembre se llevará a cabo una nueva jornada de apoyo a los damnificados, enmarcada en la iniciativa denominada ‘Mercado Solidario’. Este evento busca no solo abastecer de alimentos a las familias impactadas, sino también apoyar la recuperación social y emocional de la comunidad.

Sigue a PULZO en Discover

La labor de ayuda contempla mucho más que la reparación de viviendas y la reposición de bienes materiales. Según la misma fuente, las autoridades locales están enfocadas en ofrecer respaldo frente a las consecuencias sociales y emocionales que dejó el terremoto. Con ese objetivo, actividades como la Feria de la Familia y este nuevo ‘Mercado Solidario’ han facilitado el acceso a servicios de salud mental y asistencia jurídica para los habitantes afectados.

La alcaldía de Cali ha coordinado esfuerzos junto a Cavasa, la empresa Huevos Santa Anita y la Junta de Acción Comunal de La Flora, con el propósito de facilitar el acceso a alimentos de calidad y a precios diferenciados para las familias previamente registradas en el RUD, es decir, el Registro Único de Damnificados. Esta medida beneficiaría a aproximadamente 5 mil familias afectadas, según los registros citados por 90 Minutos.

Durante la jornada del ‘Mercado Solidario’, los asistentes podrán adquirir productos alimenticios con descuentos especiales, aliviando así parte de la presión económica que afrontan tras la emergencia. Además, instituciones como la Secretaría de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Desarrollo Económico estarán presentes para escuchar y atender las inquietudes de la comunidad, profundizando la atención integral y no solo limitada al ámbito material.

Esta actividad es parte de una estrategia integral de atención en el territorio, en la que se han implementado más jornadas comunitarias, entrega de mercados y kits de aseo, en colaboración con el banco de alimentos. Iniciativas como estas, según refleja la información de 90 Minutos, aportan de manera significativa no solo al bienestar físico de las familias, sino también a la reconstrucción del tejido social que se vio afectado tras el sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo acceder al ‘Mercado Solidario’ en La Flora si soy damnificado por el sismo?

De acuerdo con la información de 90 Minutos, las familias que desean participar en el ‘Mercado Solidario’ deben estar registradas en el RUD, es decir, el Registro Único de Damnificados. Solo aquellas familias identificadas como damnificadas y que aparecen en este registro —que alcanza cerca de 5 mil familias— podrán acceder a los productos alimenticios con precios especiales durante esta jornada en el barrio La Flora.

¿Qué apoyo social y emocional se ofrece a los afectados por el terremoto en Cali?

Según lo reportado por 90 Minutos, la atención a damnificados del terremoto en Cali no se limita a la reconstrucción física; también están disponibles asesorías en salud mental y apoyo jurídico a través de eventos como la Feria de la Familia y el ‘Mercado Solidario’. Así, las autoridades buscan acompañar a las personas en las dificultades emocionales y sociales derivadas de la emergencia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.