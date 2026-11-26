Por: El Espectador

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En una intensa jornada que tuvo lugar la mañana del 26 de noviembre, se desarrolló la operación denominada IRON en el Valle del Cauca, con resultados de gran relevancia para las autoridades nacionales. De acuerdo con la información confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella en la red social X, este operativo dejó como saldo preliminar la captura de 89 personas en diferentes puntos de la capital vallecaucana y en municipios cercanos.

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La magnitud de la operación involucró la coordinación de múltiples instituciones, entre ellas el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades territoriales, bajo el liderazgo de cerca de 1.200 efectivos de la Policía Nacional. Según el mandatario, la intervención se realizó en ocho comunas y 19 barrios de Cali, lo que da cuenta de la amplitud del despliegue y del alcance del golpe contra las estructuras criminales asentadas en la región. El reporte oficial detalló la ejecución de 106 diligencias de allanamiento, abarcando también sectores estratégicos en los municipios de Jamundí y Yumbo.

Uno de los aspectos más significativos del operativo, indicó De la Espriella, es la desarticulación de 11 estructuras criminales, incluyendo organizaciones como Los Rittler, Los de la Loma, La Segunda, La Favela, Los Medi y Los Patos. El mandatario destacó además la captura de cuatro menores de edad, así como de personajes conocidos por sus antecedentes delictivos. Entre ellos figura alias “Blandón”, señalado como responsable en el homicidio de dos hermanas en el sector Bulevar de Oriente el 13 de marzo último. También fueron detenidos alias “Tuerto”, señalado de al menos seis homicidios, y los conocidos como “Camilo” y “Sandra”, investigados por su participación en hurtos y estafas.

El presidente De la Espriella informó sobre la incautación de 13 armas de fuego, más de 17.000 dosis de drogas, sustancias sintéticas, medicamentos de control como fentanilo y ketamina, motocicletas y dinero en efectivo. Todo esto, como parte de una ofensiva que, según el Gobierno, busca restablecer la seguridad y justicia en uno de los departamentos más afectados por el accionar de organizaciones criminales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los resultados de la operación IRON en el Valle del Cauca?

La operación IRON, confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella, tuvo como principal resultado la captura preliminar de 89 personas vinculadas a actividades criminales. Asimismo, las autoridades reportaron la desarticulación de 11 estructuras delictivas y la aprehensión de cuatro menores de edad. Entre los capturados figuran individuos considerados de alto perfil, así como la incautación de drogas, armas y dinero, de acuerdo con la información suministrada por el Ejecutivo.

¿Qué significa el término "estructura criminal" según las autoridades?

El término "estructura criminal", utilizado en el informe del presidente De la Espriella, hace referencia a organizaciones delictivas conformadas por varias personas que se asocian para cometer diferentes delitos de manera sistemática y coordinada. Estas estructuras pueden enfocarse en actividades ilícitas como homicidio, hurto, estafa y tráfico de sustancias, operando en diferentes barrios y municipios, como se evidenció en la operación IRON.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.