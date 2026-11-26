Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la empresa de servicios públicos de Cali, advirtió que se mantendrán trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto en distintos puntos de la ciudad durante este jueves. De acuerdo con la información difundida, estas labores técnicas podrían implicar, de manera temporal, la interrupción en la prestación del servicio de agua potable para algunos sectores específicos. Según lo comunicó la Gerencia de Acueducto de Emcali, las maniobras tienen como foco la reposición de válvulas y la optimización de las redes, buscando así asegurar un mejor funcionamiento del sistema en el futuro cercano.

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Para realizar estas tareas de mantenimiento, la empresa determinó la suspensión puntual del servicio en los siguientes barrios y direcciones concretas de Cali: Alfonso Bonilla Aragón (carrera 28 # 101 - 11), Fenaco Kennedy (carrera 24 con calle 49), 12 de Octubre (calle 42 # 28 F 06), Floralia (carrera 4 N # 72 B 00), Industrial (calle 33 A # 10 - 90), La Isla (carrera 8 N # 43 A 07), Comuneros (carrera 33 # 57 - 32), Olímpico (carrera 34 # 12 A 12), Alfonso López (calle 82 # 7 B Bis 12) y Salomia (carrera 3 # 52 - 00). La decisión fue tomada para permitir un acceso seguro a las zonas donde se encuentran las redes susceptibles de intervención, y se advirtió a los habitantes de estos sectores sobre la eventualidad de la suspensión del suministro.

La principal finalidad de las obras es reemplazar y mejorar componentes esenciales dentro de la infraestructura de acueducto, lo que, a largo plazo, permitirá contar con un servicio más confiable y eficiente. Emcali no solo informó los sectores involucrados, sino que recomendó a la ciudadanía tomar previsiones frente a la suspensión, almacenando agua con anticipación y haciendo un uso racional del recurso mientras duren los trabajos.

La información citada en este artículo proviene del comunicado oficial de Emcali, que detalla los sectores afectados y el tipo de intervenciones programadas. No se han reportado modificaciones en los horarios o en el listado de barrios, lo cual brinda certeza a los usuarios sobre la planificación y el alcance de las obras. Además, la comunicación oficial destaca la intención de minimizar molestias y fortalecer la prestación del servicio, fundamentales para el bienestar de quienes residen en las zonas mencionadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Cali estarán sin agua por trabajos de Emcali?

Los barrios de Cali que se verán afectados temporalmente por la suspensión del suministro de agua debido a labores de Emcali son: Alfonso Bonilla Aragón, Fenaco Kennedy, 12 de Octubre, Floralia, Industrial, La Isla, Comuneros, Olímpico, Alfonso López y Salomia. En cada uno de estos sectores se identificaron direcciones específicas donde se realizarán intervenciones en las redes de acueducto.

¿En qué consisten los trabajos de reposición de válvulas y optimización de redes de acueducto?

Los trabajos mencionados implican el reemplazo o ajuste de válvulas, elementos fundamentales para controlar el flujo de agua en las tuberías principales, y mejoras en la red de distribución. El objetivo es optimizar el funcionamiento del sistema de acueducto, asegurando un suministro más estable y eficiente para los usuarios de la ciudad, según detalló Emcali en su comunicado oficial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.