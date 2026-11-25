Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

En el contexto del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la fundación WWB Colombia y el observatorio para la equidad de las mujeres de la universidad Icesi presentaron un profundo análisis acerca de la situación de las mujeres en la actualidad y de cómo los sucesos del entorno impactan su realidad de manera diferenciada. Este balance, fundamentado en políticas y cifras sociales, abordó tres ejes principales: la violencia hacia las mujeres, la autonomía económica y las labores de cuidado, así como el efecto de desastres como el terremoto en la vida de las mujeres.

Sigue a PULZO en Discover

La violencia de género sigue siendo un problema persistente. Según cifras del observatorio 'Cali Cómo Vamos', hasta el 14 de noviembre se registraron 77 homicidios de mujeres, la cifra más alta de los últimos nueve años en esa ciudad. El informe dejó ver además un aumento en los feminicidios, la mayoría cometidos en espacios públicos. Natalia Escobar, directora de proyectos del observatorio para la equidad de las mujeres, manifestó que "las tentativas de feminicidio aumentaron un 43% respecto al año anterior", sumando más de 5.200 casos de violencia intrafamiliar y más de 1.400 de violencia sexual denunciados ante la Fiscalía. Estas tendencias muestran que persisten violencias y desigualdades estructurales que siguen marcando la vida de mujeres, niñas y adolescentes.

Respecto a la autonomía económica y las labores de cuidado, el análisis destacó que gran parte de la carga de responsabilidades recae sobre las mujeres, lo que incide tanto en su independencia financiera como en su tiempo disponible para desarrollarse profesionalmente. El observatorio con la fundación WWB evidenció que el 36% de mujeres caleñas se dedican principalmente a oficios del hogar, en contraste con un 7,5% de hombres. Además, el desempleo femenino alcanzó el 11%, superando al de los hombres. Daniela Konietzko, presidenta de WWB Colombia, señaló que tener ingresos no necesariamente implica autonomía económica, pues solo cuatro de cada diez mujeres en el campo deciden individualmente sobre los gastos del hogar.

Las consecuencias de desastres naturales profundizan estas brechas: las mujeres fueron el 63% de las víctimas fatales en el reciente terremoto y el 43% tenía 60 años o más. Más allá de las pérdidas, unas 68% de mujeres líderes de negocios vieron suspendidas sus actividades tras el sismo, y el 74% de quienes lideraron labores de ayuda fueron mujeres. Sin embargo, la sobrecarga de cuidados y la violencia aumentaron tras la emergencia, perpetuando una desigualdad ya vigente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las cifras de violencia hacia las mujeres en Cali según el observatorio?

De acuerdo con información del observatorio 'Cali Cómo Vamos', hasta el 14 de noviembre se reportaron 77 homicidios de mujeres en la ciudad, la cifra más alta de los últimos nueve años. Además, aumentaron los feminicidios y las tentativas de feminicidio, con un incremento del 43% respecto al año anterior. A esto se suman más de 5.200 casos de violencia intrafamiliar y más de 1.400 de violencia sexual denunciados ante la Fiscalía, lo que muestra la gravedad y persistencia de la violencia de género en la región.

¿Qué significa la distribución desigual de las labores de cuidado y cómo afecta la autonomía de las mujeres?

La distribución desigual de las labores de cuidado refiere al reparto desproporcionado de tareas domésticas y de cuidado no remunerado, que históricamente recaen sobre las mujeres. Según los informes presentados por la fundación WWB y el observatorio para la equidad, esto limita la capacidad de las mujeres para dedicarse a empleos, estudios o emprendimientos propios, disminuyendo su autonomía económica y ampliando su dependencia en el hogar.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.