Por: El Espectador

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La reactivación del proyecto para recuperar los Coliseos Menores, ubicados en la Unidad Deportiva El Salitre, marca el inicio de una nueva etapa tras años de incertidumbre y obstáculos. Pese a que durante largo tiempo el avance de este complejo deportivo ha sido objeto de retrasos, la actual intervención todavía no implica la construcción de los nuevos escenarios. De acuerdo con información suministrada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), lo que se desarrolla en este momento es la demolición controlada de las antiguas edificaciones.

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Esta fase de desmontaje, que combina métodos manuales y mecánicos y no emplea implosiones, es clave para preparar el espacio donde en el futuro se levantarán tres nuevos coliseos. El Distrito, sin embargo, no ha anunciado una fecha definitiva de inicio de la obra o de entrega del complejo ya terminado. Por el momento, la demolición permite despejar el terreno y crear condiciones seguras para los trabajos posteriores al interior del parque, aunque es importante no confundir esta labor con el arranque de la construcción de los coliseos. Según fuentes del IDRD, el proceso está acompañado de estrictas medidas de cerramiento y vigilancia para proteger tanto a los trabajadores como a las edificaciones cercanas.

El desarrollo definitivo contempla tres escenarios que podrán albergar entrenamientos y competencias de 20 disciplinas convencionales y 11 paralímpicas. Sin embargo, esa infraestructura pendiente hace parte de una segunda etapa financiera y técnica aún por definir.

Este avance llega después de un periodo en el que la Contraloría de Bogotá, a través de la estrategia Vamos a la Obra, realizó revisión y monitoreo debido a alertas sobre el uso de recursos públicos y los riesgos de retrasos. Con el apoyo del Ministerio del Deporte, se exigió reactivar el proyecto y solucionar la suspensión de las obras. El IDRD detalló que fueron necesarias 20 mesas de trabajo junto con el contratista y la interventoría para ajustar estudios, diseños y presupuestos, esfuerzo que hizo posible pasar a la demolición.

Durante este proceso, las ligas que dependían de los Coliseos Menores para sus entrenamientos han sido reubicadas temporalmente en sedes alternativas, como el Coliseo Cayetano Cañizares y otros espacios municipales. Por motivos de seguridad, también se cerraron las canchas de voleibol playa y fútbol sintético ubicadas en el costado occidental del parque, hasta que concluya la primera fase de intervención.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo empezará la construcción de los nuevos Coliseos Menores de El Salitre?

Por ahora, no existe una fecha confirmada para el inicio de la construcción de los tres coliseos nuevos. El Distrito y el IDRD solo han anunciado la culminación de la demolición como el primer paso; la etapa de edificación requiere la resolución de aspectos técnicos y la definición de nuevos cronogramas antes de anunciar un arranque formal de obras.

¿Qué deportes y disciplinas podrán practicarse en los nuevos Coliseos Menores de El Salitre?

De acuerdo con lo proyectado por el IDRD, los coliseos nuevos estarán orientados a recibir entrenamientos y competencias de al menos 20 disciplinas convencionales y 11 paralímpicas. Serán espacios diseñados tanto para deportistas como para paratletas, reforzando la oferta de infraestructura inclusiva en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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