Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La mañana que empezó como cualquier otra para Jaiver Humberto Muñetón Zapata y su esposa, Indira Lambis, terminó en tragedia tras la toma de rehenes en el Éxito de La Castellana, en Cartagena. De acuerdo con la información publicada por El Nuevo Día, Jaiver, de 51 años, envió un mensaje a su esposa a las 8:12 de la mañana, informándole que iba a comprar buñuelos y luego pasaría a recogerla para llevarla al trabajo. Este sería el último contacto entre ambos antes de que los hechos se tornaran dramáticos dentro del establecimiento comercial.

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A lo largo de varias horas de angustia, Indira recorrió los alrededores del supermercado, cada vez más preocupada por la falta de respuesta de su esposo. A medida que otras familias se reencontraban, la incertidumbre para ella crecía, pues el vehículo de Jaiver seguía estacionado y su teléfono se mantenía en silencio. El operativo desplegado por la Policía se extendió y, según indica el artículo de El Nuevo Día, el ambiente era de tensión debido a la cantidad de personas atrapadas en el interior mientras las autoridades intentaban tomar control de la situación.

La intervención policial, que duró más de 16 horas, concluyó con un saldo desolador: Jaiver Muñetón Zapata murió durante el operativo. Aunque él había ingresado simplemente con la intención de hacer una compra cotidiana, terminó siendo una víctima fatal de los acontecimientos violentos que se desarrollaron en el lugar. La noticia supuso un impacto demoledor para Indira, quien tenía 11 años de matrimonio con Jaiver y buscó respuestas durante toda la crisis sin saber que la tragedia ya se había consumado.

Este caso pone en evidencia el drama silencioso que viven quienes, sin buscarlo, se ven envueltos en episodios de violencia y pagan con sus vidas o las de sus seres queridos consecuencias que jamás imaginaron. El relato de Indira y la pérdida de Jaiver reflejan la vulnerabilidad de personas inocentes ante eventos inesperados y la gran conmoción que estos hechos pueden suscitar en una comunidad entera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucedió durante la toma de rehenes en el Éxito de La Castellana en Cartagena?

Durante la toma de rehenes que tuvo lugar en el Éxito de La Castellana, en Cartagena, decenas de personas quedaron atrapadas en el interior del supermercado mientras las autoridades llevaban a cabo un extenso operativo policial que se prolongó durante más de 16 horas. El desenlace fue trágico, pues Jaiver Humberto Muñetón Zapata perdió la vida durante la intervención, dejando a su familia y a la comunidad consternadas, según el reporte de El Nuevo Día.

¿Quién era Jaiver Humberto Muñetón Zapata y por qué se volvió víctima en la toma del Éxito en Cartagena?

Jaiver Humberto Muñetón Zapata era un hombre de 51 años que, según comunicó a su esposa, solo ingresó al supermercado para comprar buñuelos antes de recogerla y llevarla a su lugar de trabajo. Pese a que acudió al Éxito por cuestiones cotidianas, terminó siendo víctima y perdiendo la vida en medio de la toma de rehenes y posterior operativo policial, lo que ilustra la crudeza de cómo personas inocentes pueden verse envueltas inesperadamente en situaciones violentas y fatales.

Así fue la liberación de rehenes en Cartagena

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de 16 horas de secuestro, un grupo élite de la Policía logró ingresar al Éxito para liberar a las personas que aún estaban allí retenidas. En la operación, una persona murió, pero aún no hay claridad sobre las circunstancias en las que esto sucedió. También capturaron a algunos de los delincuentes.