Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Entró en funcionamiento la primera megacárcel de Colombia, ubicada en Riohacha, La Guajira, un hecho que marca un paso trascendental en la respuesta estatal frente a la crisis de hacinamiento que ha caracterizado históricamente al sistema penitenciario de la región. Según la información disponible, el establecimiento tiene capacidad para albergar a 1.722 personas privadas de la libertad, lo que representa un avance para ampliar los cupos penitenciarios y reducir la congestión en los centros existentes.

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El proyecto estructural, que comenzó a construirse en 2020, ocupa cerca de 36.000 metros cuadrados. Para su realización se invirtieron $307.969 millones, a lo cual se agregaron cerca de $21.000 millones destinados a la interventoría. De acuerdo con los datos suministrados, el costo total de la obra ronda los $329.000 millones, lo que evidencia el alto valor asignado a las nuevas instalaciones en la búsqueda por responder al problema de sobrepoblación carcelaria.

La megacárcel cuenta con ocho pabellones: siete destinados a hombres y uno para mujeres. El pabellón femenino fue diseñado para 152 internas e incorpora un Centro de Desarrollo Infantil, donde podrán estar hasta 15 madres con hijos pequeños o mujeres gestantes, lo que hace visible una perspectiva diferencial en la atención de la población carcelaria femenina. Además, se contemplan espacios dirigidos específicamente a la población indígena wayuu, como un salón de armonización, evidenciando un enfoque de respeto cultural y atención especializada dentro del recinto.

La infraestructura incluye consultorios médicos, aulas para formación, talleres, lavandería, zonas de visitas, áreas administrativas, cocina y una planta de tratamiento de aguas residuales, lo que permite un entorno diseñado tanto para la resocialización como para el bienestar básico de las personas privadas de la libertad.

El contexto en el que entra en operación este complejo es el de una presión elevada sobre el sistema penitenciario de La Guajira. Según los datos proporcionados, la antigua cárcel de Riohacha tiene un hacinamiento superior al 260 %, mientras que el centro de detención transitoria llegó a reportar una sobrepoblación del 3.700 %, cifras que evidencian la gravedad del problema a nivel local. Aunque la nueva megacárcel busca aliviar esta saturación y aportar a la ampliación de la capacidad de reclusión, el impacto real dependerá de la ejecución adecuada de traslados de internos y de la sostenibilidad operativa de la estructura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos cupos tiene la megacárcel de Colombia inaugurada en Riohacha?

La megacárcel situada en Riohacha, La Guajira, recientemente inaugurada, tiene capacidad para albergar a 1.722 personas privadas de la libertad, según la información oficial suministrada en la construcción de este centro penitenciario.

¿Cómo busca la megacárcel de La Guajira reducir el hacinamiento carcelario?

De acuerdo con los datos proporcionados, la megacárcel pretende ampliar significativamente la disponibilidad de cupos, especialmente en un contexto donde el hacinamiento supera el 260 % en la cárcel existente y llega hasta el 3.700 % en centros de detención transitoria. La nueva infraestructura está diseñada para recibir internos de diversas poblaciones, incluidos hombres, mujeres y población indígena, y su impacto en el hacinamiento dependerá de los traslados y una operatividad constante.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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