Por: El Espectador

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En la noche del lunes 23 de noviembre, un hecho alarmante sacudió a Villavicencio, capital del departamento del Meta, luego de que un vehículo cargado con explosivos explotara frente a la Gobernación del Meta. De acuerdo con lo informado por El Espectador, el ataque causó daños significativos a las instalaciones situadas en el parque central de la ciudad y dejó un saldo de al menos 23 personas heridas, entre ellas cinco vigilantes de la gobernación, pero no se reportaron víctimas fatales.

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Alexander Baquero, alcalde de Villavicencio, se pronunció a través de un video donde confirmó la gravedad del ataque y aseguró que se ofrecerá una recompensa de hasta 150 millones de pesos colombianos por información que conduzca a la captura de los responsables. “Junto a la Gobernación del Meta hemos decidido hacer un ofrecimiento de hasta COP 150 millones de pesos a quienes nos entreguen información, a quienes puedan darnos pistas para saber quiénes dejaron ese carro bomba en la ciudad”, afirmó Baquero. También señaló que, de manera preliminar, hay más de 85 predios afectados por la explosión.

En su declaración, el alcalde también hizo un llamado a los responsables y a quienes están inmersos en actividades ilegales, enfatizando que sus acciones no deben dirigirse contra la sociedad civil, los propietarios, los comerciantes, ni la comunidad en general. Se espera la visita del presidente Abelardo de la Espriella en la ciudad en horas de la mañana del día siguiente al ataque, como confirmó la autoridad local.

El Ministerio de Defensa, bajo el liderazgo del general (r) Jorge Eduardo Mora, rechazó categóricamente el atentado a través de sus redes sociales, catalogando el uso de explosivos en zonas urbanas como un acto cobarde que vulnera los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). En consecuencia, se ordenó desplegar todas las capacidades operativas y de inteligencia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para dar con los autores materiales e intelectuales de este hecho violento.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación calificó el ataque como “cobarde y repudiable”, subrayando que no hay justificación para acciones que constituyen una grave amenaza tanto contra la institucionalidad como contra la población civil. El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, manifestó solidaridad con la gobernadora Rafaela Cortés, los funcionarios, y los habitantes de la ciudad y el departamento, reiterando que el respeto por la vida y los derechos humanos debe ser innegociable. El director de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, confirmó el compromiso de la institución para capturar a los responsables y ponerlos tras las rejas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos heridos dejó el atentado con carro bomba en Villavicencio según fuentes oficiales?

Según reportó El Espectador y confirmó la Defensa Civil, el ataque frente a la Gobernación del Meta dejó un total de 23 personas heridas, incluyendo a cinco vigilantes de la entidad afectada. Además, más de 85 predios fueron alcanzados por los daños materiales derivados de la explosión.

¿Qué acciones anunciaron las autoridades tras el ataque explosivo en la Gobernación del Meta?

Después del atentado, las autoridades, tanto locales como nacionales, anunciaron una recompensa de hasta 150 millones de pesos por información relevante, así como el pleno despliegue de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para encontrar a los responsables. El Ministerio de Defensa y la Procuraduría subrayaron la importancia del respeto a los derechos humanos y rechazaron de manera contundente el acto de violencia, comprometiéndose a no dar tregua en la persecución de los autores del hecho.

Así fue el atentado en Villavicencio

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Estas son las imágenes del atentado en Villavicencio ocurrido el 23 de noviembre, cerca de las 9 de la noche. Cerca de 80 kilos de explosivos fueron detonados desde un vehículo estacionado a 15 metros del edificio de la gobernación del Meta. Hasta el momento, hay 23 personas heridas y muchísimas edificaciones afectadas.