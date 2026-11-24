Por: El Espectador

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En una reciente operación realizada en los barrios Danubio Azul, en la localidad de Usme, y La Paz, en Bosa, la Sijin de la Policía Nacional llevó a cabo diligencias de registro y allanamiento en dos bodegas donde se falsificaban sueros de hidratación de la marca Electrolit. Según la información confirmada por las autoridades, el hallazgo surgió tras una denuncia ciudadana y gracias a las indagaciones de patrullas de vigilancia, lo que permitió descubrir que en estos lugares se fabricaba de manera artesanal la bebida, la cual posteriormente era distribuida de forma ilegal.

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Las verificaciones realizadas en el sitio demostraron que los establecimientos no contaban con documentos que acreditaran la procedencia legal de los elementos utilizados, ni con autorización de los titulares de la marca para fabricar o comercializar los productos. En el interior de las bodegas, la Policía incautó una gran cantidad de material relacionado con la falsificación: 4.322 tapas plásticas, 2.486 envases plásticos vacíos con los distintivos de Electrolit, 1.965 unidades de bebidas terminadas listas para ser vendidas, varios paquetes de insumos empleados en la elaboración de líquidos, dos botellas plásticas con líquido de color morado, además de una máquina artesanal y una máquina industrial utilizada para el sellado hermético de las botellas. Según el cálculo de las autoridades, estos elementos tendrían un avalúo comercial aproximado de 124 millones de pesos colombianos.

Durante los procedimientos, fue capturada una persona en flagrancia por el presunto delito de corrupción de alimentos. De acuerdo con la Policía Nacional, esta persona tiene antecedentes por diversos delitos, incluyendo fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, receptación de automotores, actos sexuales con menor de 14 años y falsedad ideológica en documento público. Tras este operativo, la Policía Nacional recomendó a los consumidores destruir los envases de bebidas de rehidratación oral tras su uso, debido a que organizaciones ilegales los recolectan para reenvasar productos y comercializarlos sin autorización. Toda la información referenciada parte de lo reportado por El Espectador.

¿Qué incautó la Policía en las bodegas donde falsificaban sueros Electrolit?

Durante el operativo en Danubio Azul y La Paz, la Policía Nacional incautó tapas plásticas, envases con el logo de Electrolit, casi 2.000 bebidas terminadas, múltiples insumos líquidos y equipos para el sellado de productos, con un valor comercial estimado en 124 millones de pesos, según detalló El Espectador.

¿Por qué la Policía recomienda destruir los envases de bebidas de hidratación oral?

La Policía Nacional aconseja destruir los envases de bebidas de hidratación oral después de su consumo, ya que individuos dedicados a la falsificación los reutilizan para reenvasar y vender productos de dudosa procedencia, lo que pone en riesgo la salud pública, como quedó evidenciado en la operación reseñada por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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