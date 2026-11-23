Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ocho individuos fueron detenidos en el municipio de Chaparral, señalados de integrar la estructura delincuencial conocida como ‘Los Gomelos’, en el marco de una operación dirigida contra el tráfico de sustancias ilícitas. De acuerdo con la información aportada por las autoridades, este grupo habría estado dedicado, por cerca de un año, a la distribución de drogas en diversos sectores de la zona, lo que encendió las alarmas por su impacto negativo en la seguridad y la tranquilidad de la comunidad local.

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La exitosa operación se llevó a cabo bajo la coordinación de la Fiscalía 28 Seccional, que actuó junto con unidades de la Sijin —Seccional de Investigación Criminal—, Inteligencia Policial, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), patrullas de vigilancia y otras especialidades de la Policía, además de contar con el apoyo del Ejército Nacional. Según la información oficial, estos operativos incluyeron varios allanamientos, durante los cuales se logró la captura de los sospechosos mediante la ejecución de órdenes judiciales emitidas por el Juzgado Primero Municipal de Chaparral.

Dentro de la organización, el presunto cabecilla habría sido identificado con el alias de ‘Mango’, acompañado por otros señalados con los apodos de ‘Pupi’, ‘Ducuara’, ‘Pablo’, ‘Dayan’, ‘El Negro’, ‘Burro’ y ‘Perce’. Según el expediente, los integrantes de ‘Los Gomelos’ habrían utilizado distintas modalidades, como puntos fijos de venta, espacios públicos y entregas a domicilio, para comercializar estupefacientes en barrios específicos, entre los que se encuentran Centro, Primero de Mayo y Carmenza Rocha, así como en puntos reconocidos como la avenida Camellón, La Platanera o Cachaquera y la plaza de toros.

Durante los registros realizados, los investigadores decomisaron ocho dosis de marihuana, 19 de cocaína, una de tusi (mezcla de diferentes drogas de síntesis) y dos teléfonos celulares relacionados, presuntamente, con la actividad ilegal del grupo. Tras su captura, los ocho detenidos fueron presentados ante la Fiscalía, donde aceptaron cargos por concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El tribunal competente determinó que todos debían permanecer privados de la libertad en un centro carcelario como medida preventiva. Según la Policía, algunos de los capturados ya presentaban antecedentes judiciales por delitos como hurto a personas, hurto a comercio y tráfico de estupefacientes.

¿Quiénes eran ‘Los Gomelos’ y cómo operaban en Chaparral?

‘Los Gomelos’ es el nombre que las autoridades le asignaron a una estructura que, según la investigación, llevaba cerca de un año traficando drogas en barrios y puntos claves de Chaparral. Utilizaban puntos de venta fijos, sitios públicos y entregas a domicilio para expandir su alcance, lo que les permitió mantener una red activa en la zona.

¿Por qué fueron condenados los integrantes capturados del grupo delincuencial ‘Los Gomelos’?

Los integrantes de ‘Los Gomelos’ fueron presentados ante la Fiscalía y aceptaron los cargos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, de acuerdo con el reporte oficial. Por tal motivo, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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