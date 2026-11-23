El presidente Abelardo de la Espriella se metió en la polémica que involucra a Paloma Valencia y Carlos Suárez por los señalamientos relacionados con el atentado contra Miguel Uribe Turbay. A través de su cuenta de X, el mandatario rechazó las acusaciones que circulan en redes sociales y pidió dejar de lado las controversias que, a su juicio, no tienen sustento..

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“El país no está para discusiones menores y sin sustento. Así como nadie sensato puede pensar que la doctora Paloma Valencia esté involucrada en conspiraciones sórdidas, tampoco es posible que se piense que Carlos Suárez esté en pequeños complots sin ningún sentido“, fue parte del mensaje que escribió el jefe de Estado.

La controversia surgió por publicaciones que apuntaban a una supuesta omisión de información sobre el atentado contra Uribe Turbay y a una posible influencia de Suárez detrás de esos mensajes. Valencia rechazó esos señalamientos y anunció acciones judiciales contra quienes, según ella, buscan afectar su reputación.

En un video, la exsenadora explicó qué información recibió durante la campaña y aseguró que nunca tuvo conocimiento de amenazas contra otras personas. “Soy absolutamente clara: jamás recibí información sobre un atentado contra Miguel Uribe ni contra otras personas. Lo que sí recibí fueron advertencias de un atentado en mi contra, y cuando ocurrió el de Miguel, las puse en conocimiento de la Fiscalía”, manifestó.

Además, explicó por qué compartió esos datos con María Claudia Tarazona. “Entregué a la Fiscalía las pruebas sobre el posible atentado en mi contra. Decidí compartirlas también con María Claudia Tarazona porque tanto las advertencias que recibí como los hechos relacionados con Miguel tenían un origen común: Caquetá. Ante la falta de actuaciones de la Fiscalía, consideré importante poner esa información en su conocimiento”, agregó.

El Centro Democrático también respaldó a Valencia. Su presidente, Honorio Henríquez, pidió que las investigaciones avancen con pruebas y respeto por las víctimas. “Una tragedia de esta magnitud exige responsabilidad, respeto por las víctimas y justicia. La verdad debe esclarecerse con pruebas, no con especulaciones”, afirmó.

La colectividad sostuvo que los chats difundidos en redes apuntan a una amenaza dirigida específicamente contra Valencia y no contra varias personas. El pronunciamiento de De la Espriella busca bajar la tensión política alrededor del caso, en medio de las diferencias entre sectores del Gobierno y la oposición.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.