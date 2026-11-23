Por: El Espectador

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Roy Barreras, una de las figuras más reconocidas del progresismo colombiano, decidió dejar la política electoral, pero aún siente una gran responsabilidad: explicar ante el país las causas que llevaron a la derrota de la izquierda en las elecciones presidenciales de 2026. A través de su nuevo libro, Barreras, quien fue congresista y negociador del Acuerdo de Paz, realiza una autopsia política a un proceso que, según él, perdió la oportunidad de consolidar una democracia con más derechos y libertades. En diálogo con El Espectador, el exsenador atribuye la “era oscura” actual al fracaso del progresismo y del centro, y señala que su libro cumple la función de “epicrisis”, término médico usado para el balance final de un tratamiento, solo que esta vez aplicado a la vida política del país.

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Los errores que Barreras detalla incluyen tanto decisiones estratégicas como la desconexión con el centro político y la excesiva radicalización de la izquierda. Según el relato de Barreras, la campaña de Iván Cepeda careció de la pasión y el carisma que caracterizó a Gustavo Petro en 2022, y se centró en sectores ya convencidos, dejando de lado la convocatoria emocional y simbólica que pueden movilizar grandes bloques ciudadanos. Barreras recuerda las palabras de Petro: “Somos lo que representamos”, destacando el papel central de la representación y de las emociones en una democracia cada vez más influida por el miedo, la desilusión y los caudillos fuertes.

El ascenso de Abelardo de la Espriella, quien fue visto como el "tigre" que protegía a una sociedad asustada, es señalado como producto de esa crisis emocional y representativa. Barreras lamenta la tendencia de la política actual a buscar salvadores y símbolos poderosos en vez de proyectos argumentados, y subraya que la derecha autoritaria pudo imponerse gracias, en parte, a la incapacidad del progresismo de mantener una alianza con el centro y a la autosegregación de este último. Además, cuestiona que el Gobierno y la campaña hayan optado por fórmulas vicepresidenciales y alianzas que, lejos de abrir el espectro político, lo encasillaron aún más en posturas de izquierda radical.

Barreras también reflexiona sobre la influencia creciente de movimientos religiosos y la pérdida de los avances en libertades alcanzados durante décadas. Hace un llamado a la autocrítica, no solo de los líderes de izquierda y centro, sino suya propia, convencido de que el progresismo debe aprender de sus errores para no repetirlos. Y es enfático: sin una coalición amplia y apasionante de centroizquierda, la democracia colombiana seguirá vulnerable al autoritarismo y al retroceso en derechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los errores clave que llevaron a la derrota de la izquierda en las elecciones de 2026, según Roy Barreras?

De acuerdo con la información expuesta por Roy Barreras, la derrota de la izquierda en 2026 se debió principalmente al distanciamiento de sectores de centro, a la falta de pasión y carisma en la candidatura de Iván Cepeda, y a la radicalización del discurso progresista. El abandono de una fórmula de centroizquierda emocionante y la incapacidad para movilizar emociones en el electorado dejaron el camino abierto para que figuras de derecha autoritaria, como Abelardo de la Espriella, capitalizaran el miedo y la necesidad de símbolos fuertes en la política.

¿Por qué es tan importante la representación y el manejo emocional en las campañas políticas, según Roy Barreras?

Roy Barreras resalta que, en la política contemporánea colombiana, la representación simbólica y el manejo de las emociones superan el impacto de los argumentos racionales. Los votantes buscan identificarse con líderes y símbolos que reflejen sus preocupaciones y esperanzas. Por eso, figuras que movilizan emociones intensas, como el miedo o la esperanza, tienen ventajas sobre propuestas meramente técnicas o centradas solo en ideas. La ausencia de pasión y de una narrativa poderosa fue, según Barreras, un factor decisivo en la derrota política reciente.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.