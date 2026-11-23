Por: Noticiero 90 minutos

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Si usted tiene programado desplazarse en vehículo por la ciudad de Cali este martes, es fundamental que revise cuidadosamente el último dígito de la placa de su carro antes de salir. Según información del Noticiero 90 Minutos y la Secretaría de Movilidad de Cali, la medida de “pico y placa” continúa vigente en la capital del Valle del Cauca y se aplica durante toda la jornada para un grupo específico de automóviles particulares. Para hoy, la restricción corresponde a los carros cuyas placas terminan en 1 y 2.

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La medida de pico y placa en Cali opera con horario continuo, desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche. Esto significa que los propietarios de vehículos que tengan en el último número de su placa cualquiera de estos dígitos deberán organizar sus desplazamientos fuera de este periodo o considerar métodos alternativos de transporte para evitar sanciones. El objetivo de esta política es reducir los niveles de congestión vehicular y contribuir al orden de la movilidad en la ciudad, según la autoridad distrital.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, hay excepciones importantes que incluyen a las motocicletas, los vehículos de emergencia, oficiales, diplomáticos y consulares. También están exentos de la restricción los vehículos utilizados por personas con discapacidad, así como los de tecnología híbrida o completamente eléctrica, junto con otras categorías establecidas por la normativa local. Por lo tanto, si su automóvil pertenece a alguno de estos grupos, podrá circular sin restricción en el horario señalado.

Es importante resaltar que la ciudad se prepara para una nueva rotación del pico y placa, que entrará en vigor a partir del 1 de julio, con una etapa pedagógica entre el 1 y el 3 de julio. A partir del 6 de julio, se empezarán a imponer comparendos a quienes no respeten la medida, de acuerdo con lo comunicado en redes sociales oficiales por la Secretaría de Movilidad de Cali. Para quienes necesiten movilizarse pese a la restricción, se han dispuesto alternativas como la tasa por congestión, siempre que aplique según los lineamientos establecidos por las autoridades.

La actualización constante de las excepciones y de los detalles de la normativa demuestra el interés de la administración local en regular el tránsito procurando la menor afectación para ciertos sectores de la población, sin dejar de lado los objetivos de movilidad de la ciudad.

¿Qué carros no tienen pico y placa en Cali, según la Secretaría de Movilidad?

Según la Secretaría de Movilidad de Cali y la información de Noticiero 90 Minutos, las excepciones al pico y placa comprenden motocicletas, vehículos de emergencia, oficiales, diplomáticos, consulares, para personas con discapacidad, híbridos y eléctricos, además de otras categorías definidas por las autoridades locales.

¿Cuál es el horario de pico y placa en Cali para carros particulares?

El horario de la medida de pico y placa en Cali para vehículos particulares es de 6:00 de la mañana a 7:00 de la noche, de acuerdo con la normativa vigente informada por la Secretaría de Movilidad de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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