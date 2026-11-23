Por: Noticiero 90 minutos

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En el municipio de Puerto Tejada, los habitantes enfrentan una situación crítica debido a la inseguridad que representa el puente que comunica con el sector de Granada. Este paso, según denuncian los propios residentes al medio 90 Minutos, fue construido de manera provisional por la misma comunidad tras el colapso del puente original en marzo de este año. Sin embargo, el reciente aumento en la fuerza del río La Paila debilitó aún más las bases ya improvisadas de esta estructura, situando a la comunidad en una encrucijada entre el aislamiento total o el uso de un puente cada día más riesgoso.

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Janer Lara, vecino de la zona, explicó que “el puente se cayó y tenemos que tener un plan B de cómo la gente va a pasar”. Destacó que más de 7.000 personas dependen de este paso provisional, construido por iniciativa comunitaria con el objetivo de que nadie quedara incomunicado tras la emergencia. A pesar de los riegos crecientes desde el 22 de noviembre por la creciente del río, la comunidad continúa usando el puente, consciente de que, con el paso de los días, la estructura se debilita más.

Esta construcción carece de estudios técnicos y fue una respuesta a la urgencia de no quedar aislados, ya que la única ruta alterna implica mayores costos y peligros para los habitantes. Jaime Andrés Daza, habitante local, aseguró que “la gente se niega a dar la vuelta por la variante de los bancos por la problemática que hay de fronteras invisibles […] y la peligrosidad que corre la comunidad”. La situación de inseguridad en vías alternas obliga a muchos a arriesgarse diariamente, lo que ha impulsado el clamor popular por una pronta inversión oficial que garantice un paso seguro.

La alcaldesa de Puerto Tejada, Luz Adiela Salazar Gómez, anunció que ya existen diseños para un puente militar que supliría el paso vehicular y que se espera esté instalado antes de finalizar el año. Reconoció la peligrosidad de la ruta alterna y pidió a los habitantes evitar el uso del puente improvisado, insistiendo en que “cosas hechas sin estudio, sin diseño, sin planeación” han llevado a la actual crisis. Mientras tanto, la comunidad sigue reuniéndose en busca de soluciones temporales, conscientes de que deben seguir “corriendo riesgos” mientras llega la solución definitiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la comunidad de Puerto Tejada sigue usando el puente improvisado pese al peligro?

Los habitantes de Puerto Tejada continúan cruzando el puente artesanal por necesidad extrema, ya que las rutas alternas presentan mayores costos económicos y riesgos asociados a la inseguridad. Según testimonios recogidos por 90 Minutos, la población teme quedar aislada y denuncia la peligrosidad tanto de la estructura actual como de las alternativas de movilidad.

¿Qué medidas tomó la alcaldía de Puerto Tejada para solucionar la crisis del puente en Granada?

De acuerdo con declaraciones de la alcaldesa Luz Adiela Salazar Gómez en el medio 90 Minutos, ya se cuentan con los diseños para instalar un puente militar que suplirá el paso vehicular y, aunque la habilitación de vías alternas implica riesgos para los ciudadanos, la administración trabaja para ejecutar la obra antes de que termine el año, pidiendo mientras tanto evitar el uso del puente improvisado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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