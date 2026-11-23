Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave accidente de tránsito se registró sobre las 8:40 de la mañana en la vía que conduce hacia Rovira, en Ibagué, cuando una volqueta doble troque fue protagonista de un suceso que generó alarma entre los habitantes y conductores de la zona. De acuerdo con la información divulgada, todo ocurrió en inmediaciones de la glorieta de Mirolindo, punto donde el vehículo perdió el control y colisionó contra un separador y un muro, en un episodio que afectó también un poste y un establecimiento informal del sector.

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Según los reportes citados, la volqueta, en medio de su recorrido descontrolado, impactó inicialmente una señal de tránsito y posteriormente salió de la vía, lo que desencadenó su caída a un abismo de varios metros de profundidad. El lugar donde terminó el automotor corresponde a una zona de difícil acceso, cercana al cauce del río Conima, lo que amplificó la magnitud de la emergencia vial y movilizó prontamente a los organismos de socorro.

En el operativo actuaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué y de los Bomberos Voluntarios, quienes se desplazaron hasta el fondo del abismo para prestar auxilio. Tras varias maniobras de rescate, lograron ubicar y extraer con vida al conductor, identificado preliminarmente como Jeanier Arboleda. La situación causó conmoción, pues el accidente involucró no solo daños a la infraestructura vial, sino lesiones al conductor y afectaciones a la economía de un comercio informal cercado por el desastre.

El desenlace, aunque preocupante, no resultó fatal. De acuerdo con la información recopilada en el lugar del accidente, Jeanier Arboleda fue hallado con una fractura en uno de sus brazos y contusiones leves, heridas que, dada la gravedad de la caída, pudieron haber sido mucho más severas. Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para aclarar las causas por las cuales el vehículo perdió el control y determinar cuál fue el factor principal que propició este incidente. Mientras tanto, el hecho resalta la importancia de la rápida reacción de los organismos de socorro y la necesidad de revisar las condiciones de seguridad en ese tramo de la vía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre las causas del accidente de la volqueta en Ibagué?

Según los reportes disponibles, las autoridades aún deben establecer los motivos específicos por los cuales la volqueta perdió el control y terminó precipitándose hacia el abismo en la vía a Rovira, en Ibagué. Por el momento, no se ha confirmado una causa concreta del accidente, por lo que continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y evitar situaciones similares.

¿Cómo fue el rescate del conductor tras caer la volqueta al abismo?

De acuerdo con la información recopilada en el sitio, el rescate del conductor estuvo a cargo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué y los Bomberos Voluntarios. Las unidades tuvieron que descender hasta el fondo del abismo, zona donde pasa el río Conima, logrando localizar y extraer con vida al conductor, quien sufrió una fractura en el brazo y contusiones leves, pese a la gravedad del accidente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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