Por: Noticiero 90 minutos

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La zona rural del municipio de Totoró, en el oriente del Cauca, se encuentra en estado de alerta debido a la emergencia causada por una avenida torrencial y fuertes deslizamientos de tierra. Esta situación crítica se presentó tras intensas lluvias ocurridas entre la tarde y la noche del 22 de noviembre, las cuales provocaron el desbordamiento de la quebrada El Mojón. El flujo incontrolable de lodo, rocas y vegetación descendió hasta los ríos El Molino y Palacé, causando daños de consideración tanto materiales como humanos en la región, de acuerdo con los reportes recogidos por la Alcaldía de Totoró y otros organismos oficiales.

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El corregimiento de El Hatico fue uno de los puntos más afectados, con más de 100 habitantes que debieron abandonar, en medio de la noche, sus viviendas ante el temor de nuevos deslaves. Estos pobladores buscaron refugio temporal en la cancha deportiva local y en la casa comunitaria del Cabildo Indígena del Pueblo Polindara, como parte de las acciones de prevención recomendadas por las autoridades para resguardar la integridad de la comunidad. La emergencia activó protocolos de socorro y, hasta el momento, se mantiene la búsqueda de una persona declarada como desaparecida. Según el teniente Francisco Arboleda, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán, la persona buscada habría descendido minutos antes de la avalancha hacia un estanque en el río Palacé para alimentar a peces. Las labores de búsqueda continúan por parte de las unidades de socorro de Popayán y Totoró.

Los informes preliminares de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo del Cauca indican que cerca de 80 familias siguen en zonas clasificadas como altamente vulnerables. Las consecuencias materiales incluyen el colapso parcial de un puente vehicular y el bloqueo de carreteras veredales, lo cual dificulta la movilidad y el acceso a la asistencia humanitaria.

La Autoridad Ancestral del Pueblo Polindara emitió una alerta de máxima prevención para las veredas San José, Alto Moreno, Guayaquil y Agua Tibia por el elevado riesgo de nuevos movimientos en masa, producto de la saturación de humedad en los suelos. Además, el desastre ha causado daños regionales: el material arrastrado taponó la bocatoma del Acueducto de Popayán, obligando a suspender temporalmente el procesamiento de agua y restringiendo el suministro en la capital caucana.

En este contexto, las autoridades han iniciado el procedimiento de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) junto con la Defensa Civil, la Cruz Roja Colombiana y E.S.E. Popayán para determinar la magnitud de los damnificados y articular la ayuda de emergencia. Se reitera el llamado a la población para mantenerse alejados de las riberas de las quebradas y del río Palacé, dada la persistencia de las lluvias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas fueron evacuadas por la avalancha en Totoró, Cauca?

De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía de Totoró, más de 100 habitantes del corregimiento de El Hatico tuvieron que evacuar sus casas de manera urgente la noche de la emergencia. Las personas evacuadas se resguardaron en espacios comunitarios seguros, siguiendo recomendaciones de las autoridades, a raíz del riesgo de nuevos deslizamientos tras la avalancha causada por las lluvias intensas.

¿Qué daños causó la avalancha en la infraestructura y el suministro de agua en Cauca?

Según informes de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo del Cauca, la avalancha provocó daños importantes en la infraestructura local, como el colapso parcial de un puente vehicular y el bloqueo de carreteras rurales. Además, el arrastre de sedimentos hasta la bocatoma del Acueducto de Popayán ocasionó la suspensión temporal del proceso de tratamiento de agua, dejando sin suministro a miles de usuarios en la capital del departamento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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