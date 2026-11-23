Así como la Procuraduría tomó una decisión radical con Luz Verónica Estrada, otra congresista quedó en el ojo del huracán con las autoridades por una controversia similar en los últimos días.

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Por razón de fuero constitucional, la Fiscalía General de la Nación trasladó hacia la Corte Suprema de Justicia tres expedientes abiertos contra Claudia Romero Nader, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, según informó Caracol Radio.

Dichas investigaciones preliminares indagan la presunta comisión del delito de falsedad ideológica en documento público, derivada del aparente uso irregular de un diploma falso como administradora de empresas de la Universidad Javeriana de Bogotá.

Esta determinación judicial ocurre inmediatamente después de estallar otra fuerte controversia política nacional protagonizada por Luz Verónica Estrada, también integrante de la bancada del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes.

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Recientemente, la Red de Veedurías interpuso una denuncia formal contra Estrada señalando la supuesta adulteración de un título profesional de ingeniería de Minas supuestamente otorgado por la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá.

El cuestionamiento público inició durante una sesión de control político cuando el canciller Omar Bula refutó directamente las intervenciones de la congresista Estrada tras evidenciar graves confusiones sobre conceptos técnicos especializados.

Posteriormente, la secretaría general de la Universidad Nacional certificó oficialmente que Estrada nunca cursó estudios allí, desatando exigencias inmediatas de renuncia y una revisión disciplinaria interna dentro de su colectividad política.

Paralelamente, el ente acusador confirmó que adelanta tres noticias criminales (una radicada en 2024 y dos en 2026) por presunta falsedad en documento público bajo conocimiento de la Dirección Seccional de Medellín.

Asimismo, la semana pasada Caracol Radio reveló nuevos documentos oficiales que apuntan hacia otra aparente adulteración dentro del historial académico de la parlamentaria, comprometiendo ahora su diploma de bachiller y acta correspondiente.

El certificado cuestionado registra el nombre de la congresista acreditando supuestamente el grado de Bachiller de Media Técnica, especialidad Comercio, expedido por la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, ubicada en Caramanta, Antioquia.

Según detalla el soporte documental divulgado públicamente, dicha graduación aparece fechada el 25 de noviembre de 2017 y respaldada formalmente mediante el Acta General de Graduación número 32, folio 29.

Con ambos casos bajo escrutinio penal y disciplinario en distintas instancias, las autoridades judiciales avanzan en la verificación documental para esclarecer la autenticidad de las credenciales académicas presentadas por ambas congresistas ante entidades estatales.

¿Quién es Claudia Romero Nader?

Claudia Romero Nader es una dirigente política colombiana que actualmente ocupa una curul como representante a la Cámara por la coalición del Pacto Histórico en el Congreso de la República.

Su trayectoria pública se ha desarrollado principalmente en el departamento de Córdoba, región donde construyó sus bases electorales y articuló liderazgos sociales cercanos al movimiento progresista nacional.

Durante su paso por la Cámara de Representantes, ha enfocado su agenda legislativa en debates sobre derechos sociales, desarrollo regional caribeño, educación pública y seguimiento administrativo en entidades estatales.

Asimismo, participa activamente en discusiones parlamentarias relacionadas con políticas de inclusión territorial, fortalecimiento institucional y control político frente a la ejecución presupuestal de programas gubernamentales en regiones apartadas.

Antes de llegar al Capitolio Nacional, su hoja de vida registraba presunta formación profesional como administradora de empresas egresada de la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá.

Sin embargo, el nombre de la congresista cobró amplia notoriedad nacional tras abrirse cuestionamientos jurídicos y periodísticos sobre la autenticidad de los soportes académicos acreditados en su perfil público.

Actualmente, la Corte Suprema de Justicia asumió tres indagaciones preliminares remitidas por la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de falsedad ideológica en documento público.

Estas investigaciones buscan establecer si la parlamentaria utilizó un diploma universitario apócrifo para acceder a cargos públicos, suscribir contratos estatales o sustentar requisitos dentro de su carrera política.

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