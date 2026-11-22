La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal cuestionó con dureza a su compañera de movimiento en el Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada, luego de que esta emitiera su primer pronunciamiento público en medio del escándalo por presuntos títulos falsos, entre ellos el de la Universidad Nacional. Lejos de ofrecer explicaciones de fondo sobre los cuestionamientos, Estrada informó en su cuenta de X que mantendrá reserva sobre lo ocurrido mientras atiende los requerimientos judiciales. “Por recomendación de mi equipo jurídico no me referiré a ninguno de los hechos y estaré atenta al llamado de las autoridades”, publicó la congresista.

Sigue a PULZO en Discover

La respuesta de Carrascal no se hizo esperar y puso en evidencia la tensión interna dentro del movimiento, al recordar que el partido y la bancada llevan dos días solicitando la dimisión de Estrada para facilitar el actuar de las instancias competentes. “Lo hicimos como partido y como bancada; es momento de apartarse para permitir que la justicia actúe. Suficiente daño le ha hecho a este movimiento político engañándolo para lograr sus ambiciones personales”, expresó Carrascal al rechazar la actitud de su copartidaria.

En su pronunciamiento, la legisladora también apeló a la responsabilidad frente a los votantes que acudieron a las urnas en las elecciones al Senado y a la Cámara buscando representación ética y con idoneidad, vinculando el episodio con el valor simbólico de la universidad pública. “En el Pacto Histórico representamos el sentir social de millones de colombianos que creen en una forma de hacer política distinta, con ética, con moral”, afirmó Carrascal, antes de añadir: “Y que creen en la educación pública como una herramienta de movilidad social para hacer realidad los proyectos de vida propios y los de sus familias. Evidentemente usted les falló”.

Carrascal cerró su mensaje con un remate directo —“No sea descarada”— en medio de las críticas y los documentos divulgados sobre la formación académica de la representante. Pese al reclamo de sectores políticos y sociales y al pedido de su propia colectividad, Luz Verónica Estrada continúa como militante del Pacto Histórico y como representante a la Cámara a la espera de que avancen las investigaciones de las autoridades.