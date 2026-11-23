La situación actual de Gustavo Petro está bajo lupa luego de una solicitud del Ministerio de las TIC para la suspensión de su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter), donde tiene más de 9,1 millones de seguidores.

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El mencionado espacio es una plataforma clave para el expresidente de Colombia, por lo que la eventual pérdida significaría un golpe importante para su posibilidad de mantenerse visible ante la opinión pública.

Precisamente, por eso resulta pertinente entender cómo es el camino para determinar si esa situación se lleva a cabo como lo espera el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Lo cierto es que cuando un usuario o entidad denuncia un perfil en X, la red social evita borrar el contenido automáticamente y activa un protocolo interno de verificación compuesto por dos etapas distintas, replicó El Tiempo.

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Inicialmente, herramientas de inteligencia artificial examinan el reporte recibido (como ocurre actualmente con la solicitud del MinTic), revisando el historial del perfil y la gravedad de la presunta falta normativa.

En situaciones críticas vinculadas con terrorismo o quitarse la vida, los algoritmos asignan prioridad inmediata; sin embargo, cuando el sistema automatizado no logra resolver el caso, moderadores humanos asumen el análisis detallado.

Luego de determinar el alcance de la infracción o el daño causado, la plataforma aplica medidas graduales que abarcan desde suprimir la publicación infractora hasta cancelar definitivamente el perfil involucrado.

Cuando los registros evidencian reincidencia por parte del titular, los equipos de seguridad proceden directamente con la suspensión permanente de la cuenta denunciada dentro del ecosistema digital.

Posteriormente, la compañía habilita un término de 180 días contados desde la notificación oficial para que el afectado interponga una apelación y solicite una segunda revisión imparcial.

Si el titular deja vencer ese periodo sin reclamar o si los revisores ratifican la penalización inicial, X ejecuta el cierre definitivo del espacio digital sancionado.

Paralelamente, este tipo de revisiones reglamentadas cuenta con antecedentes frecuentes por difusión de material inapropiado, vulneración de derechos de autor, pornografía infantil y diversas transgresiones a las políticas internas.

En el ámbito jurídico nacional, la Corte Constitucional de Colombia ha emitido fallos recientes exigiendo que cualquier restricción o cancelación en redes sociales garantice estrictamente el debido proceso ciudadano.

Asimismo, el alto tribunal exhortó tanto al Gobierno de Colombia como al Congreso para reglamentar canales institucionales efectivos con estas plataformas tecnológicas, agilizando respuestas oportunas sin vulnerar derechos fundamentales.

De esta manera, los reportes administrativos o ciudadanos atraviesan filtros técnicos, instancias humanas de revisión y garantías legales antes de concretarse una eventual expulsión definitiva dentro de la red social.

Este procedimiento escalonado evita bloqueos arbitrarios, permitiendo que los propietarios cuestionados conozcan los motivos de su sanción y ejerzan su defensa.

Así, tanto las políticas corporativas de moderación como las directrices constitucionales colombianas buscan equilibrar la seguridad digital frente a conductas ilícitas con el derecho fundamental a la defensa del usuario.

¿Por qué MinTic pidió suspensión de cuenta de Gustavo Petro en X?

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) solicitó formalmente a X suspender la cuenta del expresidente Gustavo Petro por presunta incitación a la violencia.

La petición fue enviada el domingo 22 de noviembre de 2026 al Equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de esa plataforma digital tras analizar sus recientes mensajes.

El requerimiento gubernamental responde a una publicación difundida el sábado 21 de noviembre, donde el exmandatario pidió al pueblo colombiano exigir la renuncia inmediata del presidente Abelardo de la Espriella.

En el video adjunto, grabado durante una manifestación en Cali, Petro llamó a actuar en las calles de inmediato para restaurar lo que denominó una supuesta democracia real.

Para la cartera ministerial, dichas declaraciones vulneran las políticas internas de X contra contenidos violentos y buscan convertir la plataforma en instrumento de un plan antidemocrático y desestabilizador.

Adicionalmente, la entidad oficial invocó un fallo del Consejo de Estado emitido el 30 de octubre de 2026, que ordenó retirar publicaciones previas sobre un presunto fraude electoral.

Asimismo, el ministerio pidió valorar el amplio alcance digital de la cuenta @petrogustavo, su elevado número de seguidores y su inclusión previa dentro de la lista sancionatoria OFAC estadounidense.

Por su parte, Gustavo Petro rechazó la solicitud calificándola como un intento estatal de censura inconstitucional orientado a restringir la comunicación política de la oposición en Colombia.

Actualmente, la decisión final permanece exclusivamente en manos de X, cuyos sistemas automatizados y moderadores humanos evaluarán si los mensajes denunciados infringen sus normas comunitarias vigentes.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.