Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ocho establecimientos comerciales en Ibagué fueron objeto de suspensión temporal de sus actividades, como resultado de los operativos llevados a cabo durante el fin de semana. Según información oficial, las acciones se motivaron por la detección de niveles de ruido que superaban los límites contemplados por la normativa vigente en Colombia. Los procedimientos fueron desplegados en diferentes sectores de la ciudad en respuesta directa a quejas formalizadas por habitantes que manifestaron sentirse afectados por el volumen excesivo de sonido proveniente de estos locales comerciales.

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De acuerdo con lo registrado por las autoridades, durante las inspecciones se realizaron mediciones técnicas con el fin de determinar si los establecimientos cumplían con las exigencias establecidas en materia de contaminación acústica. Al constatarse incumplimientos por parte de los responsables, la Policía Metropolitana de Ibagué procedió a aplicar la suspensión temporal de actividades como medida correctiva contemplada en la legislación.

La directora de Justicia de Ibagué, Elena Calle, declaró que estos controles se basaron en las herramientas jurídicas dispuestas por la Ley 2450 de 2025, también conocida como Ley contra el Ruido. Esta norma define los mecanismos oficiales para prevenir y controlar los efectos perjudiciales derivados de la contaminación sonora, estableciendo estándares claros para la operación de comercios en cuanto al manejo del volumen en sus instalaciones.

En palabras de Calle: “Seguimos atendiendo las denuncias de la ciudadanía. Este fin de semana adelantamos operativos de control en diferentes sectores de Ibagué, que dejaron como resultado la suspensión temporal de ocho establecimientos comerciales por superar los niveles de ruido permitidos”. La funcionaria recalcó, además, que estos operativos están previstos para continuar, en tanto hizo un llamado a los comerciantes a ajustar el volumen de sus actividades dentro de los rangos autorizados, con el objetivo de no perturbar el descanso ni la calidad de vida de las personas radicadas cerca de estos sitios.

La Alcaldía reiteró su invitación tanto a comerciantes como a la comunidad a participar activamente en la campaña ‘Bajarle Tres Rayitas al ruido, a la intolerancia y al desorden’. El propósito de esta iniciativa es disminuir las molestias por exceso de sonido, con miras a fortalecer la convivencia en el entorno urbano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendieron ocho establecimientos comerciales en Ibagué por exceso de ruido?

La suspensión temporal de ocho establecimientos en Ibagué se realizó porque durante operativos de control, la Policía Metropolitana comprobó que estos locales superaban los niveles de sonido permitidos por la Ley 2450 de 2025, conocida como Ley contra el Ruido, tras denuncias de ciudadanos afectados por la contaminación auditiva.

¿Qué establece la Ley 2450 de 2025 sobre la contaminación acústica en Colombia?

La Ley 2450 de 2025, conocida como Ley contra el Ruido, es la normativa que define mecanismos y herramientas jurídicas para prevenir y controlar la contaminación acústica en Colombia, estableciendo límites de ruido que deben respetar los establecimientos comerciales con el fin de proteger la convivencia y el bienestar de quienes residen cerca de estos negocios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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