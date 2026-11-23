Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) solicitó de manera formal la suspensión de la cuenta en X (antes Twitter) del expresidente Gustavo Petro. Esta acción se presentó tras la publicación de un trino donde, según la entidad, el exmandatario habría incentivado a la violencia a través de su mensaje en redes sociales. Según el comunicado oficial citado en 90 Minutos, uno de los argumentos del MinTIC es el gran alcance que tiene la cuenta de Petro, especialmente por su número de seguidores y su papel durante el estallido social del año 2021. La entidad enfatizó cómo las redes sociales, entre ellas X, permitieron la organización y amplificación de movilizaciones ciudadanas que en ese contexto derivaron en graves episodios de violencia, bloqueos, daños a bienes públicos y privados, y la pérdida de vidas humanas.

Sigue a PULZO en Discover

Dentro del comunicado divulgado por el ministerio (citado a través de X), la autoridad destaca la responsabilidad que tiene una cuenta con una audiencia tan masiva, señalando que el uso indebido de estas plataformas puede convertirse en una herramienta de difusión de mensajes que amenacen la estabilidad democrática e institucional del Estado colombiano.

La publicación objeto de controversia fue emitida el sábado 21 de noviembre, a las 10:27 de la mañana. En este trino, acompañado de un video de 1 minuto y 48 segundos tomado de una intervención de Gustavo Petro en Cali, el exmandatario escribió: "Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo Ya". Según el MinTIC, esta publicación representaría un desconocimiento del mandato presidencial elegido democráticamente, hecho que fue consignado en la carta enviada el 22 de noviembre al equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de X. En este documento oficial, el ministerio argumenta que la red social no debe ser utilizada como canal para planes que considera antidemocráticos y desestabilizadores, alertando sobre el riesgo de ataques y amenazas a las instituciones del país.

Como parte de los antecedentes señalados, el MinTIC recordó la orden emitida por el Consejo de Estado el 30 de octubre, que exigía a Petro retirar 12 publicaciones previas en las que acusaba a la Registraduría y a su titular, Hernán Penagos, de fraude electoral. Según la entidad, este historial evidencia un reiterado incumplimiento de las reglas por parte del exmandatario en el uso de redes sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el MinTIC solicitó suspender la cuenta de Gustavo Petro en X?

La solicitud del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) se fundamenta en una publicación realizada por Gustavo Petro, en la que insta a la ciudadanía a exigir la renuncia del presidente Abelardo, lo que según la entidad constituye una incitación a desconocer un mandato elegido democráticamente. Además, el MinTIC argumenta la gravedad de utilizar redes sociales para promover mensajes desestabilizadores, sobre todo considerando el impacto y alcance que tiene la cuenta del exmandatario, así como antecedentes de publicaciones controvertidas asociadas a esa misma cuenta.

¿Qué antecedentes tiene la cuenta de Gustavo Petro en X señalados por el MinTIC?

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones recordó en su comunicación la orden del Consejo de Estado del 30 de octubre, que exigía a Gustavo Petro retirar 12 trinos donde señalaba a la Registraduría y a su registrador por supuesto fraude electoral. Dichos antecedentes, según el MinTIC, demuestran un incumplimiento reiterado de las normas de uso de la red social X por parte del exmandatario.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.