Por: El Espectador

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En la mañana del 23 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó la muerte de alias ‘El Churco’, quien ocupaba el cargo de jefe de la comisión armada de la estructura 44 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) comandadas por alias ‘Iván Mordisco’. De acuerdo con la declaración del mandatario, el fallecimiento de alias ‘El Churco’ se produjo a raíz de la Operación Ninfa, llevada a cabo por las Fuerzas Militares en el municipio de Mapiripán, en el departamento del Meta, el 21 de noviembre.

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El presidente fue enfático al afirmar que los “narcoterroristas están desatados, atacando desesperadamente, porque saben que los estamos derrotando y que su final se acerca”. Además, señaló que cualquier ataque dirigido contra la fuerza pública o la población civil tendrá una respuesta “más contundente, más dura y más implacable”. También reiteró que “no hay territorio vedado para nuestra fuerza pública ni escondite que les garantice impunidad”, instando a continuar golpeando las estructuras criminales dentro del marco legal y con toda la capacidad del Estado, según sus declaraciones difundidas en redes sociales.

La Operación Ninfa, según información oficial, se realizó en la zona rural de Mapiripán durante la madrugada del 21 de noviembre. Este operativo consistió en un bombardeo dirigido a la estructura 44 Antonio Ricaurte, una facción de las disidencias de las Farc, con la participación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. De acuerdo con el presidente, el saldo fue de cinco presuntos disidentes de las Farc muertos, entre los que se encontraría alias 'El Cholo', así como la incautación de armas, municiones y otros materiales de guerra.

El Comando General de las Fuerzas Militares señaló que este bombardeo corresponde al undécimo operativo de este tipo ordenado por el presidente durante poco más de tres meses de gobierno, y forma parte de las acciones del Escudo de las Américas (A3C), dirigidas a enfrentar estructuras narcoterroristas financiadas por el narcotráfico. Esta estrategia busca fortalecer la inteligencia y la efectividad operacional contra estos grupos, de acuerdo con la información oficial.

Respecto a alias ‘El Churco’, datos de Inteligencia Militar indican que llevaba al menos siete años vinculado a estructuras ilegales. Las autoridades lo señalaban como el presunto responsable de un atentado con motocicleta bomba contra una patrulla del Ejército en Calamar (Guaviare), otro ataque con lancha bomba contra el mismo batallón, y la elaboración de videos intimidantes relacionados con extorsiones en la región de Puerto Nare (San José del Guaviare). Adicionalmente, se le atribuían actividades de proselitismo armado en varias veredas de Mapiripán.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién comandaba la estructura 44 de las disidencias de las Farc donde operaba alias “El Churco”?

De acuerdo con las declaraciones oficiales, la estructura 44 de las disidencias de las Farc, a la que pertenecía alias ‘El Churco’, era comandada por alias ‘Iván Mordisco’. Esta estructura era uno de los objetivos principales de la Operación Ninfa y estaba vinculada a actividades ilegales en los departamentos de Meta y Guaviare.

¿Qué es el Escudo de las Américas (A3C) y cómo se relaciona con la Operación Ninfa?

El Escudo de las Américas (A3C) es una estrategia mencionada por el Comando General de las Fuerzas Militares que apunta a fortalecer las capacidades de inteligencia y efectividad operacional contra estructuras catalogadas como narcoterroristas, financiadas por el narcotráfico. Según las fuentes oficiales, la Operación Ninfa hace parte de las acciones articuladas bajo el marco del Escudo de las Américas.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.