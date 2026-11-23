Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un joven de 18 años, identificado bajo el alias de ‘El Enano’, fue capturado por su presunta implicación en un homicidio que llevó a la cancelación del último día de las corralejas en El Espinal. El hecho ocurrió el 29 de junio en la plaza de toros Gilberto Charry, durante una riña que terminó con la muerte de un hombre por heridas causadas con arma cortopunzante. Como resultado de este acto violento, las autoridades suspendieron la programación final de las festividades taurinas, una decisión que impactó significativamente a palqueros y comerciantes que aguardaban el cierre de los eventos.

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La detención del joven fue realizada el domingo 22 de noviembre, aproximadamente a la 1:30 de la tarde, en el barrio Santa Margarita María. Investigadores de la Sección de Investigación Criminal (SIJIN) y unidades de Inteligencia de la Policía Tolima encabezaron las labores para ubicarlo y ejecutaron el procedimiento judicial. De acuerdo con información proporcionada por la Policía, la captura se efectuó en cumplimiento de una orden del Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de El Espinal.

El hombre capturado no solo era requerido por el delito de homicidio agravado, sino que también registra antecedentes judiciales por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Después del arresto, quedó a disposición del despacho judicial correspondiente, participando en audiencias virtuales que definirán su situación jurídica en los próximos días.

El comandante de la Policía Tolima, coronel Ferney Martín Romero, indicó que las labores investigativas continúan con el objetivo de esclarecer los hechos y presentar ante la justicia a quienes sean señalados de delitos que atentan contra la vida. Los organismos de seguridad recalcaron la importancia de estas acciones para salvaguardar a la comunidad y reiteraron su compromiso en el esclarecimiento de casos similares.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes institucionales en los reportes oficiales de la Policía Tolima, todas las actuaciones se han ajustado a lo ordenado por las autoridades judiciales competentes.

¿Por qué se canceló el último día de corralejas en El Espinal?

La suspensión del último día de corralejas en El Espinal respondió al fallecimiento de una persona tras una riña dentro de la plaza de toros Gilberto Charry, según información de la Policía Tolima. Este hecho violento, ocurrido el 29 de junio, generó la intervención de las autoridades y motivó que se tomara la decisión de cancelar el cierre de las festividades para prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad de asistentes y participantes.

¿Qué es una anotación judicial y cómo afecta a los capturados?

Una anotación judicial se refiere al registro oficial de antecedentes o procesos legales abiertos en contra de una persona por presunta comisión de delitos. En el caso del joven capturado, este registro evidencia otros procesos en su contra, como el de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y puede incidir negativamente en las decisiones judiciales respecto a medidas de aseguramiento o condena.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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