El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 3,4 en el departamento de Santander, durante la tarde de este lunes 23 de noviembre de 2026.

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El movimiento telúrico tuvo como epicentro una zona cercana al municipio de El Carmen de Chucurí.

De acuerdo con el reporte oficial, el temblor ocurrió a la 1:05 p. m. (hora local) y tuvo una profundidad de 116 kilómetros. Su localización fue registrada en las coordenadas 6,60° de latitud y -73,51° de longitud.

El municipio más cercano al epicentro fue El Carmen de Chucurí, ubicado a 11 kilómetros. También se identificaron otros municipios próximos, como Hato, a 23 kilómetros, y Galán, a 25 kilómetros, todos en Santander.

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El registro del SGC contó con información de 38 estaciones de monitoreo y quedó clasificado con estatus manual, según los datos técnicos publicados por la entidad.

Aunque se trató de un movimiento de magnitud moderada y con una profundidad considerable, el reporte permite identificar las zonas cercanas al punto donde se originó el fenómeno.

La información fue divulgada por el Servicio Geológico Colombiano, organismo encargado de monitorear la actividad sísmica en el territorio nacional.

El evento se suma a los movimientos telúricos que son registrados diariamente en distintas regiones de Colombia, un país con importante actividad sísmica debido a sus condiciones geológicas.

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