Por: El Espectador

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El gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella está evaluando la posibilidad de presentar una petición formal ante el Congreso de la República para permitir la presencia de tropas militares de Estados Unidos en Colombia, con el objetivo de reforzar la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad. Esta alternativa surge en medio de dudas sobre el desgaste político de su coalición, tema que ha generado especial preocupación en la sede gubernamental de la Casa de Nariño, de acuerdo con registros de El Espectador.

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La discusión tomó fuerza después de que el canciller Omar Bula confirmó que el Ejecutivo prepara una solicitud destinada al Capitolio, en busca de fortalecer la cooperación militar con el gobierno estadounidense e incluir la activa presencia operativa de soldados de ese país. Esto ocurrió tras la reunión en Bogotá con Pete Hegseth, secretario de Guerra de la administración de Donald Trump. Hegseth reafirmó el respaldo estadounidense a los intereses de Colombia.

Abelardo de la Espriella fue enfático al precisar: "Nuestros requerimientos en materia de cooperación con los Estados Unidos siempre han estado enfocados en fortalecer las capacidades militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia de nuestra Fuerza Pública, no en solicitar la presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano, asunto que, por lo demás, sería competencia del Congreso de la República". De la Espriella señaló además que cualquier decisión que se tomara se haría con respeto por la normativa vigente y la soberanía estipulada en la Constitución.

Según el artículo 173 de la Constitución Política de 1991, corresponde al Senado "permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República". Por esta razón, toda operación conjunta o colectiva, como las planteadas en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas —de la cual Colombia es parte activa—, debe recibir el visto bueno de la plenaria de la cámara alta.

El canciller Bula destacó que cualquier determinación ejecutiva tendrá que obtener el aval del Congreso, esperando que este proceso sea veloz debido a que, en sus palabras, "se trata de salvar vidas humanas". Otros actores políticos, como la oposición del Pacto Histórico, ya anunciaron que rechazarán cualquier iniciativa en esa vía. Mientras tanto, partidos como el Conservador, Liberal, La U, Cambio Radical y Salvación Nacional aún no fijan una postura clara, aunque reconocen que la propuesta será polémica durante este año electoral de cara a las elecciones regionales de 2027.

La falta de cohesión dentro de la coalición de gobierno, evidenciada en recientes debates sobre la ley de ajuste fiscal, y la diferencia de tiempos expresada entre el presidente y su canciller respecto a la formalización de la petición, mantienen la expectativa entre sectores políticos y sociales. Por ahora, la decisión definitiva permanece abierta y se anticipan nuevas definiciones en breve.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Senado debe autorizar la presencia de tropas extranjeras en Colombia?

La autorización del Senado es exigida por el artículo 173 de la Constitución Política de 1991, que establece que permitir el tránsito de tropas extranjeras es una función exclusiva de esa cámara. Esto busca garantizar que decisiones de alto impacto en materia de soberanía y seguridad nacional pasen por un proceso democrático y transparente.

¿Qué es la iniciativa Escudo de las Américas en la que participa Colombia?

Escudo de las Américas es una iniciativa para operaciones conjuntas entre países aliados en la región, con el objetivo de combatir amenazas como el narcotráfico y la criminalidad. En el caso colombiano, cualquier ampliación o ejecución de esa cooperación debe contar con aprobación legislativa y ajustarse a la Constitución.

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