Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella reveló a través de su cuenta en la red social X la ejecución de un nuevo bombardeo ordenado durante su mandato, elevando la cifra a diez operaciones de este tipo en lo que va de su gobierno. En esta ocasión, el operativo se realizó en el departamento del Valle del Cauca, pero todavía no hay información precisa sobre cuál estructura ilegal fue objetivo de la ofensiva ni cuáles fueron los resultados. La única descripción ofrecida por de la Espriella es que el ataque fue dirigido a un "objetivo narcoterrorista", asegurando además que los detalles serán comunicados una vez se consolide la información.

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El jefe de Estado —según lo publicado por El Espectador— ha mantenido la promesa de que por cada acción ofensiva de los grupos criminales en el país, responderá con un bombardeo. La primera ofensiva, documentada el 11 de agosto, se dirigió contra campamentos del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en zonas rurales de Tibú y San Calixto, en Norte de Santander. Inicialmente se reportó la muerte de dos integrantes del grupo armado, pero el Instituto Nacional de Medicina Legal aclaró que entre las víctimas se encontraba un menor de 16 años de edad.

Posteriormente, el 27 de agosto, se efectuó el segundo operativo, llamado Operación Amón, contra el Bloque Jorge Suárez Briceño, perteneciente a las disidencias de las Farc. Las fuentes oficiales confirmaron la muerte de diez disidentes, aunque Medicina Legal también identificó menores entre los fallecidos. Unas jornadas después, el 30 de agosto, el tercer bombardeo —dentro de la Operación Azarías— tuvo como blanco a la estructura bajo el mando de alias “Iván Mordisco”. El balance incluyó 20 muertes, cinco capturas y la recuperación de dos menores; entre los muertos figuraba alias “Tigre” o “Pintado”, identificado como principal cabecilla de la estructura Carolina Ramírez.

En octubre hubo varias operaciones adicionales: el cuarto bombardeo, en el Catatumbo, provocó la muerte de cuatro combatientes del frente 33 de las disidencias de las Farc, incluida una menor de edad; el quinto, el 22 de octubre, se dirigió al Eln con nueve muertos confirmados, entre los que figura alias “Marcos Pacífico”. El sexto bombardeo tuvo como blanco al Clan del Golfo en Chocó, con un balance de seis muertos y un capturado, aunque el mandatario no presentó los cuerpos restantes que había anunciado. El séptimo y octavo ataques se ejecutaron en Tibú y Tarazá respectivamente, continuando la estrategia declarada de respuesta militar inmediata a las acciones de los grupos armados, según informó El Espectador.

¿Cuántos bombardeos ha ordenado el presidente Abelardo de la Espriella en su mandato?

Hasta el momento, el presidente Abelardo de la Espriella ha anunciado la ejecución de diez bombardeos durante su gobierno, de acuerdo con información reportada por El Espectador, manteniendo así su política de responder militarmente a las acciones de grupos criminales en Colombia.

¿Cuáles han sido los resultados de los bombardeos del gobierno de De la Espriella?

Los balance entregados por el gobierno han incluido un elevado número de muertes de presuntos integrantes de grupos armados ilegales y detenciones, pero en varias ocasiones, el Instituto Nacional de Medicina Legal identificó la presencia de menores de edad entre las víctimas, lo que ha generado cuestionamientos sobre el impacto humanitario de la estrategia, según los reportes revisados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.