Las presuntas irregularidades en la hoja de vida de la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Luz Verónica Estrada Holguín sumaron nuevos hallazgos documentales tras conocerse un evidente desfase cronológico entre la fecha en que culminó sus estudios secundarios y el periodo en el que supuestamente inició su formación profesional. De acuerdo con los soportes rastreados por la revista Semana, los archivos entregados por la congresista señalan que cursó su primer semestre universitario entre agosto y noviembre de 2016, pese a que obtuvo su título de bachiller más de un año después, en noviembre de 2017.

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Según consta en el certificado expedido por la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, ubicada en el municipio de Caramanta, Antioquia, Estrada recibió el diploma de bachiller de media técnica en la especialidad de comercio al finalizar el calendario escolar de 2017, documento en el que quedó registrada textualmente la leyenda: “Dado en Caramanta, Antioquia, a los 25 días del mes de noviembre de 2017”. Al revisar estas fechas frente al supuesto diploma de Ingeniería de Minas y Metalurgia expedido el 16 de noviembre de 2021 y las calificaciones de diez semestres aportadas por la parlamentaria, el rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, confirmó al citado medio que la funcionaria jamás estuvo matriculada en esa institución y reiteró que resulta académicamente imposible cursar un pregrado sin haber concluido previamente el bachillerato.

Las pesquisas también pusieron bajo escrutinio el uso de esa documentación apócrifa para acceder a recursos públicos antes de llegar al Capitolio. En 2025, Estrada presentó estos certificados académicos para suscribir un contrato de prestación de servicios por 78 millones de pesos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), entidad que validó su perfil profesional sin detectar las anomalías en el registro universitario ni en la tarjeta profesional.

Frente a este episodio administrativo, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, cuestionó los filtros aplicados en su momento por la entidad tributaria y advirtió sobre posteriores vínculos laborales entre quienes avalaron dicha contratación y el equipo legislativo de la congresista. “Muy extraño que, bajo la dirección del señor Luis Eduardo Llinas Chica, en la Dian, se haya certificado el título, tarjeta profesional y experiencia de la representante Verónica Estrada, del Pacto Histórico, que hoy parecen ser falsos y luego ese mismo director de la Dian sea nombrado en la UTL de la señora Estrada”, señaló el congresista. Mientras la parlamentaria guarda silencio frente a las denuncias y diversas bancadas exigen su renuncia inmediata, el Pacto Histórico anunció el inicio de una investigación disciplinaria interna y se anticipan acciones penales por las presuntas falsedades documentales.