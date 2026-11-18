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La gobernación del Valle del Cauca anunció la implementación de un conjunto de alivios tributarios destinados a facilitar el pago de deudas pendientes por concepto del impuesto automotor. Esta medida tiene como objetivos principales mejorar el recaudo de cartera, ofrecer un respaldo económico a los habitantes del departamento y brindar una solución concreta a quienes han acumulado obligaciones tributarias. De acuerdo con información oficial, los beneficios incluyen la condonación total, es decir, la eliminación del 100% de los intereses por mora y de las sanciones asociadas al incumplimiento tributario correspondientes a la vigencia 2026 y años anteriores. Estos alivios estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2026.

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María Victoria Machado, directora del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Valle del Cauca, hizo énfasis en la oportunidad que representa la apertura de estos beneficios. Machado declaró que ya están habilitados los alivios tributarios para quienes posean deudas con el departamento del año 2026 y hacia atrás, señalando que el descuento cubrirá la totalidad de los intereses y sanciones hasta la fecha límite en 2026.

El trámite para acceder a estos beneficios es sencillo. Según informó la gobernación, los contribuyentes solo necesitan ingresar al portal web institucional, digitar el número de cédula del propietario y la placa del vehículo correspondiente. Una vez completada esta información, el sistema genera de forma inmediata el formulario de pago con el descuento del 100% aplicado. El pago puede efectuarse en línea, usando la opción PSE (Pagos Seguros en Línea), o de manera presencial en las ventanillas de atención del Palacio de San Francisco, en los bancos autorizados por el departamento o en corresponsales bancarios habilitados.

Para quienes por algún motivo no puedan cancelar el tributo durante 2026, la normativa habilita un esquema de beneficios graduales en una segunda etapa: entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2027, el descuento en intereses y sanciones será del 80%. Además, a raíz del terremoto ocurrido el 10 de agosto, los propietarios cuyos vehículos sufrieron pérdida total tendrán una exoneración completa del impuesto vehicular correspondiente a la vigencia 2027, siempre que realicen la cancelación formal de la matrícula en el plazo de un año ante el organismo de tránsito correspondiente. La directora de Hacienda enfatizó que estos alivios representan un apoyo económico y social en el contexto de la reactivación del departamento, fortaleciendo tanto la recaudación como el bienestar de las familias vallecaucanas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede acceder al beneficio de descuento del 100% en intereses y sanciones del impuesto automotor en el Valle del Cauca?

Para aprovechar el descuento del 100% en intereses y sanciones, usted debe ingresar al portal web oficial de la gobernación del Valle del Cauca, digitar el número de cédula del propietario y la placa del vehículo. El sistema genera el formulario de pago ya liquidado con el descuento y el pago puede hacerse en línea, en el Palacio de San Francisco, bancos autorizados o corresponsales bancarios habilitados.

¿Qué implica la exoneración del impuesto vehicular tras el terremoto del 10 de agosto y cómo se solicita?

La exoneración beneficia a propietarios cuyos vehículos sufrieron pérdida total debido al terremoto del 10 de agosto. Para acceder a esta exoneración en el impuesto de la vigencia 2027, deben gestionar la cancelación formal de la matrícula del vehículo ante el organismo de tránsito correspondiente en el plazo de un año y así evitar futuros cobros tributarios.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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