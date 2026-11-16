El Salón del Automóvil 2026 dejó una vitrina llamativa para quienes quieren dar el salto a la movilidad eléctrica sin desembolsar fortunas. De acuerdo con el periodista de carros Sebastián Alfonso, hay cinco vehículos que se disputan el título de las opciones más accesibles del evento, con precios que arrancan por debajo de los 44 millones de pesos y autonomías que superan los 200 kilómetros.

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El podio de los más económicos lo encabeza el FAW Bestune Xiaoma, con un valor de 43’990.000 pesos. Este modelo entrega 40 caballos de potencia, 90 newton metro de torque, una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora, autonomía de 222 kilómetros y capacidad para cuatro pasajeros.

Un escalón arriba se ubica el JMV 2 por 46’990.000 pesos, que también ofrece 40 caballos de potencia, alcanza 110 kilómetros por hora, recorre hasta 201 kilómetros con una carga y acomoda a cuatro ocupantes.

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En el rango de los 59 millones aparecen dos alternativas. El GAC Aion UT en versión Lite, disponible por 59’990.000 pesos, sobresale con 134 caballos de potencia, 145 newton metro de torque y 300 kilómetros de autonomía. Al mismo precio, el JMV 3 propone 67 caballos de potencia, 302 kilómetros de recorrido y espacio para cuatro personas.

Cierra el listado el JAC E10X por 60’990.000npesos, el único de los cinco con capacidad para cinco pasajeros. Suma 60 caballos de potencia, 150 newton metro de torque y una autonomía de 301 kilómetros, lo que lo convierte en una opción competitiva dentro de este segmento.

Todos los modelos son de origen chino y reflejan la creciente apuesta de las marcas asiáticas por conquistar el mercado colombiano con vehículos eléctricos de entrada.

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De esta manera, estas son opciones que manejan los conductores que quieren pasarse al mundo eléctrico sin tener que pagar una millonada, recordando que estos automóviles cuentan con beneficios tributarios, exención del pico y placa y mucho más.

Cómo obtener entradas gratis al Salón del Automóvil 2026

El Salón del Automóvil 2026 estará desde el 12 de noviembre hasta el 22 de noviembre. Todas las marcas de carros del país (las tradicionales y las nuevas) estarán en Corferias para mostrarles a los colombianos sus vehículos en esta edición. Pulzo ha creado un chatbot para que, desde el celular, las personas puedan consultar toda la información sobre los pabellones, entradas, precios de los vehículos y mucha más información del Salón. Además, estará entregando boletas para las personas interesadas en ir.