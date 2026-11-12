Elegir gasolina no siempre se reduce a comparar precios en las estaciones de servicio. El tipo de combustible, su formulación y los componentes que ayudan a mantener limpio el sistema de alimentación también pueden influir en el comportamiento de un vehículo, el consumo y las necesidades de mantenimiento. Por eso, la industria de los combustibles ha comenzado a poner más atención en tecnologías que buscan mejorar el desempeño de los motores.

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En Colombia, esta conversación cobra relevancia con la evolución de los combustibles de alto desempeño. Terpel presentó una reformulación de su portafolio Terpel GT Premium, compuesto por gasolina Corriente, gasolina Extra98 y Diésel, con alternativas dirigidas tanto a los conductores particulares como a las operaciones de transporte e industria.

La propuesta incluye dos opciones para vehículos que funcionan con gasolina: Terpel GT Premium Corriente y Terpel GT Premium Extra98. Aunque ambas buscan optimizar el funcionamiento del motor, tienen características y objetivos diferentes.

¿Qué diferencia hay entre la gasolina Terpel GT Premium Corriente y la Terpel GT Premium Extra98?

Una de las diferencias técnicas más importantes entre estos combustibles está relacionada con el octanaje. Este indicador mide la capacidad de la gasolina para resistir la detonación prematura dentro del motor, un fenómeno que puede afectar su funcionamiento.

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En términos prácticos, los motores diseñados para trabajar con gasolina de mayor octanaje pueden necesitar ese tipo de combustible para funcionar de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Por eso, antes de elegir entre Corriente y Extra98, es importante revisar las recomendaciones del manual del vehículo.

En este segmento, Terpel incorporó Extra98 a su portafolio Terpel GT Premium. Según la compañía, se trata de la única gasolina comercializada en Colombia que garantiza desde 98 octanos. Su formulación promete hasta 3,4 % más potencia y una reducción del consumo de combustible de hasta 4 %, de acuerdo con las pruebas y condiciones de medición de la marca.

La gasolina Corriente también tiene una reformulación. Terpel señala que su versión Terpel GT Premium puede optimizar hasta 2,3 % el consumo, contribuir a recuperar la potencia del motor y ayudar a controlar la acumulación de depósitos en los inyectores.

Estos beneficios muestran que la evolución de los combustibles no se limita al octanaje. También contempla el desarrollo de aditivos y tecnologías que buscan mantener en mejores condiciones los componentes por los que circula la gasolina.

La limpieza del motor también influye en su desempeño

Los inyectores cumplen una función fundamental: suministrar el combustible al motor en las cantidades y condiciones necesarias para la combustión. Con el uso, pueden acumular residuos que afectan su funcionamiento y el comportamiento general del vehículo.

Por esta razón, las fórmulas detergentes se han convertido en uno de los elementos relevantes en el desarrollo de combustibles de alto desempeño. Su objetivo es ayudar a controlar los depósitos y conservar la limpieza de componentes importantes del sistema de alimentación.

Terpel asegura que la tecnología detergente de su portafolio Terpel GT Premium fue evaluada mediante pruebas con diferentes aliados, en las que se observó su capacidad para remover y controlar residuos e impurezas. La compañía sostiene que esta acción también puede contribuir a reducir el desgaste prematuro de algunos componentes y evitar intervenciones de mantenimiento asociadas a la acumulación de depósitos.

A esto se suma la aprobación Top Tier+, un estándar internacional relacionado con la calidad y el desempeño de los combustibles, que contempla requisitos de detergencia para ayudar a mantener limpio el motor. Terpel destaca que su portafolio Terpel GT Premium es el único en Colombia con esta aprobación.

El Diésel también hace parte de la evolución de los combustibles

Aunque las gasolinas concentran buena parte de la atención de los conductores particulares, el desarrollo de combustibles también tiene implicaciones para el transporte de carga, la industria y la maquinaria pesada.

En ese segmento, la compañía reformuló Terpel GT Premium Diésel para ofrecer, según sus datos, hasta 2,9 % más optimización en el consumo. Entre sus características está el aumento del índice de cetano, un indicador relacionado con la facilidad de ignición del combustible en los motores Diésel.

La compañía también destaca una tecnología orientada a reducir la formación de espuma durante el tanqueo. Esto puede facilitar el abastecimiento y disminuir el tiempo que los vehículos permanecen detenidos, un aspecto relevante para las empresas que administran flotas y necesitan mantener sus operaciones en funcionamiento.

Combustibles y tecnología, en el Salón del Automóvil 2026

La evolución de los combustibles será uno de los temas presentes en el XX Salón del Automóvil de Bogotá, que se realizará del 12 al 22 de noviembre de 2026 en Corferias. Allí, la marca tendrá un espacio dedicado a presentar su portafolio Terpel GT Premium y explicar las características de sus tres referencias.

La feria será un escenario para conocer las novedades de la industria automotriz, pero también para observar cómo otros elementos relacionados con la movilidad, como los combustibles, buscan adaptarse a las exigencias de los vehículos actuales.

Al momento de elegir qué gasolina utilizar, la recomendación principal sigue siendo consultar las especificaciones del fabricante. Al escoger el combustible, es importante elegir el que ofrezca el mejor rendimiento y aporte la potencia que necesita el motor para funcionar correctamente.

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