Bogotá ya cuenta con un nuevo combustible para vehículos que busca reducir las emisiones contaminantes y los costos de operación. Se trata del AutoGLP, una alternativa a la gasolina que comenzó a ofrecerse en seis estaciones de servicio de la capital y que podría ampliar las opciones energéticas para conductores particulares, taxis y flotas de transporte.

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El AutoGLP es gas licuado de petróleo (GLP) utilizado como combustible automotor. Está compuesto principalmente por propano y butano, y se almacena en estado líquido dentro de tanques diseñados para soportar la presión. A diferencia de la gasolina, se suministra como gas licuado y necesita un sistema compatible para alimentar el motor.

¿Qué carros pueden utilizar AutoGLP?

Este combustible no puede utilizarse directamente en cualquier vehículo que funcione con gasolina. Para hacerlo, el automóvil debe contar con un sistema de alimentación adaptado para GLP o con un equipo instalado y certificado para ese propósito.

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Por eso, antes de pensar en cambiar de combustible, los propietarios deben verificar si su vehículo es compatible, cuánto cuesta la conversión y qué requisitos técnicos y de seguridad debe cumplir. Los carros que funcionan exclusivamente con diésel tampoco pueden utilizarlo sin modificaciones específicas.

El interés por esta alternativa está relacionado con sus posibles beneficios económicos. Según las cifras divulgadas por Terpel, el AutoGLP puede representar ahorros del 20 % al 35 % frente a la gasolina, aunque el resultado depende del consumo del vehículo, los precios locales y los costos de adaptación y mantenimiento.

¿Cómo ayuda al medioambiente?

Uno de sus principales argumentos es la reducción de emisiones. De acuerdo con los datos entregados por la compañía, su uso permite disminuir hasta un 81 % las emisiones de material particulado y un 21 % las de dióxido de carbono (CO2), en comparación con la gasolina.

El material particulado es relevante porque puede afectar la calidad del aire y la salud respiratoria, especialmente en ciudades con alta circulación de vehículos.

Sin embargo, el AutoGLP no es un combustible libre de emisiones: sigue siendo de origen fósil y libera gases de efecto invernadero durante su combustión. Por eso, sus beneficios ambientales deben evaluarse frente a la gasolina y otras alternativas, como los vehículos eléctricos.

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¿Dónde se consigue en Bogotá?

Terpel informó que el AutoGLP está disponible en seis estaciones de servicio de la capital y proyecta ampliar la oferta a ocho puntos antes de finalizar 2026. La empresa también espera comercializar más de 15 millones de litros en Colombia durante ese año. Los puntos son:

Estación de Servicio Villa Alsacia : Carrera 72 No 12- 71.

Estación de Servicio Villa Claudia : Avenida 68 No. 20 – 21 Sur.

Estación de Servicio La Mariana: Diagonal 26 No. 85 – 10 Sur.

Estación de Servicio Roxy: Carrera 24 No. 7- 11.

Estación de Servicio Boyacá sur: Avenida Calle 71 Sur No. 3 I 40.

Estación de Servicio Fontibón : Calle 22 No. 48 A – 03.

Estación de Servicio Palmas : Avenida Carrera 68 No. 17 – 99.

Estación de Servicio Juana : Carrera 7 No. 155 – 99.

La llegada de este combustible amplía las opciones para la movilidad, pero su conveniencia depende de cada vehículo y de los costos asociados. Antes de adoptarlo, los conductores deben comprobar la compatibilidad mecánica, la disponibilidad de estaciones y el ahorro real que obtendrían.

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