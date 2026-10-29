Entre enero y septiembre de 2026, Colombia registró 39.784 vehículos eléctricos nuevos, un crecimiento de 221,7 % frente al mismo periodo de 2025. En este mercado, Tesla y las marcas chinas dominan ampliamente, al concentrar 85,8 % de las matrículas.

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Tesla registró 16.542 unidades, equivalentes a cerca de cuatro de cada 10 eléctricos vendidos en el país. Su Model Y fue el vehículo más matriculado, con 14.381 unidades. Por su parte, BYD, Chery, MG, GAC, Geely y otras marcas de origen chino sumaron 17.585 vehículos.

El mercado eléctrico también cuenta con participación de marcas como Chevrolet, Kia, Volvo, Toyota, BMW, Mini y Renault, aunque con volúmenes considerablemente menores. En paralelo, los híbridos alcanzaron 74.471 matrículas, liderados por Toyota y Suzuki.

El fuerte crecimiento responde a una mayor oferta de modelos, precios competitivos y beneficios como la exención del pico y placa.

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Sin embargo, expertos advierten que la infraestructura de recarga sigue siendo uno de los principales obstáculos para consolidar la movilidad eléctrica en Colombia.

Para 2027, Kia espera elevar la participación de eléctricos en sus ventas de 3 % a 10 %. El sector también pide mantener los incentivos económicos que favorecen la compra de estas tecnologías.

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