El mercado de vehículos eléctricos en Colombia atraviesa un ajuste de precios impulsado por el llamado “efecto Tesla”. Según datos de Priceit, cuatro modelos redujeron sus valores de venta, con descuentos que alcanzan hasta $40 millones, en medio de una mayor competencia tras la llegada de Tesla al país.

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El Kia EV3 registró la mayor reducción, al pasar de $164,99 millones a $124,99 millones, una diferencia de $40 millones. Le sigue el Peugeot E 2008, cuyo precio bajó de $172,99 millones a $135,99 millones, es decir, $37 millones menos.

La Jeep Avenger eléctrica también redujo su valor en $32 millones, al pasar de $162,99 millones a $130,99 millones. Por su parte, el Chevrolet Spark EUV pasó de $99,99 millones a $86,69 millones, con una rebaja de $13,3 millones.

Los ajustes coinciden con el fuerte desempeño de Tesla, que acumula 16.542 vehículos matriculados hasta septiembre de 2026 y ocupa el sexto lugar entre las marcas con más registros en Colombia.

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El Tesla Model Y concentra 14.381 unidades y es el eléctrico más vendido del país.

En conjunto, las cuatro rebajas suman $122,3 millones y reflejan la creciente competencia en el mercado colombiano de carros eléctricos.

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