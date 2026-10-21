Renault Sofasa invertirá US$150 millones para adaptar su planta de Envigado y producir un nuevo SUV electrificado en Colombia. La compañía estima que el proceso de adecuación y desarrollo de las instalaciones tardará cerca de 18 meses.

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La inversión será la más grande realizada por Renault en sus 57 años de producción industrial en el país y estará destinada a ingeniería, infraestructura, equipos y tecnología para transformar el ensamblaje de vehículos de combustión hacia nuevas tecnologías electrificadas.

El proyecto busca convertir a Colombia en un nuevo centro de exportación para la región. Actualmente, Renault Sofasa envía vehículos a mercados como México, Argentina y Ecuador, pero con el nuevo modelo espera ingresar también a Brasil, uno de los mercados automotores más importantes de la región.

La iniciativa se encuentra en la etapa final de validación, luego de completar los estudios de prefactibilidad técnico-económica y las evaluaciones con proveedores de autopartes.

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Antes de iniciar las obras, Renault espera contar con algunos incentivos gubernamentales, entre ellos el Certificado de Reembolso Tributario (Cert) y el Iamas, mecanismos considerados importantes para garantizar la viabilidad de la inversión.

La empresa espera avanzar en los trámites antes de finalizar 2026 y posteriormente comenzar la adecuación de la planta.

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