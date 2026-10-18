Parquear un carro puede convertirse en uno de los momentos más complicados para muchos conductores, especialmente cuando deben acomodar el vehículo en un espacio reducido, calcular las distancias con otros automóviles o hacer varias maniobras para evitar un golpe.

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Sin embargo, una nueva tecnología busca facilitar esta tarea con un sistema robótico capaz de mover los vehículos sin que una persona tenga que ponerse al volante.

Un video compartido en redes sociales muestra el funcionamiento de un sistema automatizado de parqueo que utiliza plataformas robóticas para levantar los carros por las ruedas y desplazarlos hasta la posición deseada. En las imágenes, grabadas durante una exhibición, se observa cómo varios dispositivos de la marca H-Motion se ubican debajo de una camioneta SUV plateada para transportarla y acomodarla con precisión.

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El procedimiento no requiere que el conductor maniobre el vehículo. Una vez que las plataformas se posicionan debajo de las ruedas, el mecanismo levanta el carro y lo mueve de manera autónoma hasta el lugar indicado.

Así, el sistema busca reducir las dificultades que aparecen al estacionar en espacios estrechos, donde unos pocos centímetros pueden marcar la diferencia entre una maniobra exitosa y un rayón o una colisión.

🇨🇳 | Una empresa china desarrolló un robot que estaciona vehículos automáticamente tras recogerlos, optimizando el espacio de los garajes y reduciendo el riesgo de golpes y arañazos.

https://t.co/49jXFPR8Qr — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 14, 2026

¿Cómo funciona el sistema robótico para parquear carros?

La tecnología utiliza pequeños robots móviles que se deslizan debajo de las ruedas del vehículo y las levantan para trasladarlo en distintas direcciones. Esto permite ubicar un carro en espacios en los que sería complicado estacionarlo mediante los movimientos tradicionales del volante.

El sistema también puede facilitar el aprovechamiento del espacio disponible en los estacionamientos. De acuerdo con la información difundida sobre este tipo de soluciones, la tecnología robótica puede aumentar hasta en un 30 % la capacidad de parqueo en determinadas instalaciones, aunque el resultado depende del diseño del lugar y del sistema implementado.

Esta característica puede ser útil en edificios, centros comerciales y garajes en los que cada espacio cuenta. Al reducir la necesidad de dejar suficiente distancia para que los conductores realicen maniobras, los vehículos pueden acomodarse de manera más eficiente.

Una solución para uno de los dolores de cabeza de los conductores

Estacionar en paralelo, ingresar de reversa o acomodar un vehículo entre dos carros son situaciones que exigen calcular distancias, controlar los espejos y coordinar los movimientos del volante y los pedales. Para quienes todavía no dominan estas maniobras, la presión aumenta cuando hay otros conductores esperando o poco margen para corregir la posición.

Por eso, los sistemas automatizados de parqueo representan una alternativa para reducir la intervención humana en esta tarea. Además de facilitar la ubicación de los vehículos, pueden disminuir el riesgo de golpes y rayones ocasionados durante las maniobras en espacios reducidos.

La automatización del parqueo hace parte de una tendencia tecnológica que también exploran compañías del sector automotor, como Hyundai Wia, con soluciones de estacionamiento robótico. Aunque su implementación depende de la infraestructura y los costos de cada proyecto, estos desarrollos apuntan a transformar la manera en que se aprovechan los garajes.

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Por ahora, el video permite conocer una demostración de esta tecnología, pero no significa que el sistema esté disponible en todos los estacionamientos ni que pueda utilizarse en cualquier garaje convencional. Su expansión dependerá de las condiciones técnicas y de la inversión necesaria para instalarlo.

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