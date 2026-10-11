Los vehículos eléctricos son una alternativa que cada vez gusta más en Colombia, pues por los incentivos que hay, el precio de moverlo y más, estos tipos de carros han tenido un crecimiento importante en el país.

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(Ver también: Tesla activó servicio en Colombia que muchos llevaban esperando hace rato y ya hay reacciones)

De hecho, el crecimiento ha sido superlativo, al punto de que automóviles de marcas como Tesla, BYD y más están liderando las listas de ventas en el mercado nacional.

Ahora, cuando se mencionan carros eléctricos muchos conductores creen que cuestan una millonada, pero la realidad es que ahora hay varios con precios muy competitivos, incluso por menos de 90 millones de pesos.

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Teniendo en cuenta lo anterior, estos son cinco vehículos que han comenzado a llamar la atención y cada vez pisan más fuerte en el país.

Dongfeng Vigo

Esta camioneta, de 84’990.000 pesos, mide 4.3 metros de largo, 1.8 metros de ancho y 1.6 metros de alto, con una batalla de 2.7 metros que favorece la habitabilidad de sus cinco plazas.

Propulsado por un motor delantero de 120 kW (163 CV) y 230 Nm de par, ofrece tracción delantera y una velocidad máxima de 150 km/h. Su batería LFP de 51,87 kWh permite una autonomía de hasta 340 km en ciclo WLTP (alrededor de 471 km CLTC). Soporta carga rápida de 167 kW, recuperando del 30 % al 80 % en solo 18 minutos, y carga en corriente alterna de 6.6 kW.

El maletero alcanza los 500 litros, ampliables a 1.040 con los asientos abatidos, y cuenta con portón dividido.

JMEV GSX

La JMEV GSX, de 89’990.000 pesos, es un SUV eléctrico de cinco plazas orientado al uso familiar. Mide 4.6 metros de largo, 1.8 metros de ancho y 1.6 metros de alto, con una batalla de 2.7 metros y una altura libre al suelo de 190 metros, lo que garantiza un habitáculo amplio y versátil.

Está impulsada por un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes de 165 kW (221 hp) y 210 Nm de par, con tracción delantera. Su batería LFP de 70,38 kWh ofrece hasta 610 km de autonomía en ciclo CLTC (alrededor de 500 km WLTP). La velocidad máxima alcanza los 170 km/h.

Admite carga rápida en corriente continua, recuperando del 30 % al 80 % en aproximadamente 25 minutos. El baúl ofrece 450 litros, ampliables a 1.600 litros al abatir los asientos traseros. La suspensión combina MacPherson delante y multi-link independiente detrás.

Geely EX5

El Geely EX5, de 89’990.000 pesos, es un SUV eléctrico compacto de cinco plazas que destaca por su equilibrio entre espacio, eficiencia y prestaciones. Mide 4.6 metros de largo, 1.9 metros de ancho y 1.6 metros de alto, con una batalla de 2.7 metros que favorece la habitabilidad interior.

Monta un motor síncrono de imanes permanentes de 160 kW (218 CV) y 320 Nm de par, con tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 6.9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 175 km/h. Su batería LFP de 60,22 kWh ofrece hasta 430 km de autonomía en ciclo WLTP.

Admite carga en corriente alterna de 11 kW y rápida en continua de hasta 100 kW, recuperando del 30 % al 80 % en unos 20 minutos. El maletero dispone de 461 litros, ampliables a 1.877 litros al abatir los asientos traseros.

Changan Nevo Q05

El Changan Nevo Q05, de 79’990.000 pesos, es un SUV compacto 100 % eléctrico de cinco plazas, pensado para el uso diario y familiar. Mide 4.4 metros de largo, 1.8 metros de ancho y 1.6 metros de alto, con una batalla de 2.7 metros que optimiza el espacio interior.

Está impulsado por un motor síncrono de imanes permanentes de 120 kW (163 CV) y 190 Nm de par, con tracción delantera. Su batería LFP de 51,9 kWh ofrece hasta 462 km de autonomía en ciclo NEDC (alrededor de 506 km CLTC). Alcanza una velocidad máxima de 160 km/h.

Admite carga en corriente alterna de 6,6 kW y rápida en continua de hasta 162 kW, recuperando del 30 % al 80 % en unos 15 minutos. El maletero ofrece entre 450 y 540 litros, ampliables hasta 1.380 litros al abatir los asientos traseros.

BYD Seagull

El BYD Seagull es un compacto urbano 100 % eléctrico de cuatro plazas, ideal para la ciudad. Mide 3.780 mm de largo, 1.715 mm de ancho y 1.540-1.580 mm de alto, con una batalla de 2.500 mm.

Monta un motor síncrono de imanes permanentes de 55 kW (75 CV) y 135 Nm de par, con tracción delantera. Alcanza una velocidad máxima de 130 km/h. Su batería Blade LFP está disponible en dos capacidades: 30,08 kWh (hasta 305 km CLTC) o 38,88 kWh (hasta 405 km CLTC).

Admite carga en corriente alterna de 6,6 kW y rápida en continua de 30-40 kW, recuperando del 30 % al 80 % en unos 30 minutos. El maletero ofrece unos 230 litros, ampliables a 930 litros al abatir los asientos traseros.

(Ver también: Cómo es el nuevo carro de Tesla: ya está en producción y no tiene volante ni pedales)

Estas son alternativas que tienen los conductores que se quieren pasar a manejar vehículos con energías más libres, sin que les cueste un ojo de la cara.

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