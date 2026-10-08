Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una familia de Ibagué denunció una presunta estafa de $1.450.000 que afectó a un adulto mayor interesado en adquirir un vehículo. De acuerdo con el relato entregado por Alejandra, hija del afectado, todo inició cuando su padre mostró interés por un carro que, supuestamente, se encontraba en Medellín y sería trasladado a Ibagué. El hombre, confiando en la buena fe del supuesto vendedor, siguió diversas solicitudes de dinero durante el proceso de negociación.

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El primer pedido llegó bajo el pretexto de cubrir la gasolina para el traslado del vehículo; por este motivo, el adulto mayor transfirió $250.000. Más adelante, el vendedor planteó una dificultad adicional: afirmó que el carro había sido detenido en un retén y que se requerían $1.200.000 para solucionar el procedimiento con una patrullera. Para dar mayor credibilidad a su versión, los falsos negociantes realizaron una videollamada donde se observaba una persona con uniforme policial, aunque, según la hija del afectado, el rostro no era visible.

La familia, además, identificó un método cada vez más sofisticado: les enviaron fotografías sobre el supuesto procedimiento policial, las cuales parecían haber sido generadas o manipuladas con inteligencia artificial. Alejandra señaló que, al tratarse de una persona mayor, resultaba difícil para su padre distinguir si las imágenes eran legítimas o no.

La situación persistió hasta aproximadamente las 6:00 de la tarde, cuando volvieron a contactarse para pedir otros $200.000, esta vez alegando que el carro había sufrido una avería y que necesitaban adquirir un repuesto. Solo en ese momento el adulto mayor decidió contarle a su familia sobre la situación. Ellos lograron evitar que siguiera enviando dinero, pero para ese momento ya había transferido $1.450.000.

La familia conservó la información de los números telefónicos y las cuentas utilizadas en las transferencias. Según la denuncia, el primer giro fue a nombre de una persona con iniciales A. C., mientras que el segundo estaba vinculado a D. R., quien habría sido presentada como la patrullera involucrada. Adicionalmente, los familiares detectaron inconsistencias en los nombres y la placa del vehículo proporcionada durante la supuesta negociación, que no coincidía con ningún registro consultado. Alejandra expresó la sospecha de que se usaron datos de terceros, posiblemente documentos robados.

La hija de la víctima tomó la decisión de denunciar públicamente lo ocurrido para prevenir a otros compradores de vehículos en internet, especialmente a adultos mayores, sobre este tipo de engaños que pueden llevar a la pérdida de importantes sumas de dinero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió la presunta estafa a un adulto mayor en Ibagué al intentar comprar un vehículo?

La presunta estafa se presentó durante un proceso de compra de un carro que supuestamente estaba en Medellín y sería trasladado a Ibagué. El adulto mayor fue convencido de realizar varias transferencias de dinero para cubrir gastos de gasolina, resolver un supuesto procedimiento policial y comprar un repuesto luego de reportar una avería, sumando $1.450.000 enviados a diferentes cuentas y personas identificadas con iniciales A. C. y D. R., según lo relatado por su familia.

¿Qué es la inteligencia artificial y cómo se habría usado en la estafa del vehículo en Ibagué?

La inteligencia artificial es una tecnología que permite a sistemas informáticos simular capacidades humanas como el reconocimiento de imágenes o la generación de contenidos. De acuerdo con la denuncia, quienes cometieron la presunta estafa habrían enviado fotos aparentemente creadas o alteradas con inteligencia artificial, para hacer más creíble el supuesto procedimiento policial y engañar así al adulto mayor interesado en comprar el vehículo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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