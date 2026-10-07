Por: Más allá del silencio

Más allá del silencio es más que un pódcast. Es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete... Visitar sitio

La vida de Yulieth Hernández cambió en cuestión de segundos. Esta madre cabeza de familia, residente en Medellín, enfrentó uno de los episodios más dolorosos de su vida cuando su propio hijo, de apenas 17 años, la atacó con un arma cortopunzante y le propinó siete puñaladas que la dejaron al borde de la muerte.

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El hecho no solo marcó su cuerpo, sino también su manera de entender la maternidad, el miedo y la salud mental. Después del ataque, Yulieth permaneció durante 18 horas en un quirófano mientras los médicos intentaban salvarle la vida. Sobrevivir significó comenzar un proceso de recuperación física y emocional que todavía continúa.

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En este episodio de Más Allá del Silencio, Yulieth decidió contar su historia sin filtros. Su testimonio expone una realidad compleja que, según su experiencia, muchas familias enfrentan en silencio: convivir con un adolescente que atraviesa problemas psiquiátricos severos y, además, enfrenta el consumo de sustancias psicoactivas.

Para ella, uno de los momentos más difíciles fue aprender a poner límites. Como madre, asegura que durante mucho tiempo intentó proteger a su hijo y encontrar alternativas para ayudarlo. Sin embargo, la situación llegó a un punto en el que el miedo comenzó a formar parte de la vida cotidiana.

Después del ataque, aparecieron también sentimientos como la culpa y las preguntas. ¿Pudo haber hecho algo diferente? ¿En qué momento la situación se salió de control? ¿Cómo se puede seguir amando a un hijo después de haber sido víctima de una agresión tan grave?

Yulieth habla de estas preguntas desde su propia experiencia y pone sobre la mesa una discusión que va más allá de su historia familiar: las dificultades que enfrentan algunas familias para acceder a atención oportuna en salud mental y recibir acompañamiento adecuado cuando existen conductas de riesgo.

Su relato también es una advertencia. La mujer que sobrevivió a siete heridas de arma blanca decidió transformar el dolor en un mensaje para otras madres que podrían estar atravesando situaciones similares. Su intención es que ninguna familia espere a que ocurra una tragedia para pedir ayuda.

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La historia de Yulieth no se limita al ataque que casi le cuesta la vida. Es también el relato de una madre que tuvo que reconstruirse después de una experiencia extrema y que hoy busca que su testimonio sirva para visibilizar la importancia de reconocer las señales de alerta, buscar apoyo profesional y actuar antes de que una crisis pueda convertirse en una tragedia.

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