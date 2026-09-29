Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave accidente de tránsito en la autopista Norte de Medellín cobró la vida de dos jóvenes durante la madrugada del domingo 27 de septiembre. Las víctimas fueron identificadas como un motociclista de 21 años y su acompañante, una mujer de 23, quienes iban a bordo de una motocicleta en sentido norte-sur. Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la carrera 64C con calles 103 y 101A, dentro del sector Belalcázar, alrededor de la 1:00 a. m.

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De acuerdo con la información consignada en los informes de las autoridades, la tragedia se desató cuando un automóvil impactó a la motocicleta en la que viajaba la pareja. Después del fuerte choque, el conductor del automóvil habría abandonado el sitio sin detenerse a responder por lo sucedido, según relataron las fuentes oficiales. Fue en ese momento cuando el motociclista, desestabilizado a causa del impacto, perdió el control y terminó en la calzada contraria. Allí, una camioneta que transitaba en sentido opuesto lo alcanzó, agravando aún más la situación.

El joven conductor de la motocicleta perdió la vida en el lugar por la severidad de sus lesiones. Por su parte, la mujer que lo acompañaba fue llevada de urgencia al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida debido a las graves heridas que sufrió, principalmente en la cabeza. Horas después, las autoridades confirmaron su fallecimiento.

La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos de Medellín y funcionarios de la Secretaría de Movilidad, quienes garantizaron la atención oportuna y realizaron los actos urgentes del caso. Según los reportes, la investigación se apoyó en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del sector. Gracias a estos registros, las autoridades lograron identificar la placa del vehículo señalado como responsable del primer impacto y que huyó del lugar. Ahora, los organismos de control se concentran en ubicar el automóvil y en identificar plenamente al conductor responsable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en el accidente de tránsito en la autopista Norte de Medellín el 27 de septiembre?

El accidente involucró a una pareja joven que se movilizaba en motocicleta y que fue impactada inicialmente por un automóvil cuyo conductor habría huido del lugar. Tras el impacto, la moto fue lanzada a la calzada contraria, donde fue golpeada por una camioneta, provocando la muerte instantánea del motociclista y, posteriormente, de su acompañante en el hospital.

¿Cómo avanzan las investigaciones sobre el accidente en la autopista Norte de Medellín?

Las investigaciones avanzan apoyadas en los registros de las cámaras de seguridad del sector, que permitieron identificar la placa del automóvil implicado en el primer choque. Las autoridades trabajan actualmente en ubicar el vehículo y determinar la identidad del conductor, según lo informado por las entidades oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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