Por: Caracol TV

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Durante la última semana de septiembre de 2026, sigue vigente la rotación del denominado pico y placa en Medellín, una restricción vehicular que ha marcado el ritmo del tránsito en la ciudad durante el segundo semestre del año. Esta medida, implementada con la nueva rotación desde el lunes 3 de agosto de 2026, se mantiene de lunes a viernes y afecta tanto a carros particulares como a motocicletas, diferenciando la asignación según el tipo de vehículo. Según lo difundido por Noticias Caracol y la periodista Valentina Gómez Gómez, para los carros particulares se toma en cuenta el último número de la placa, mientras que en motocicletas de dos y cuatro tiempos, la restricción se determina por el primer número de la placa. La finalidad es controlar la circulación y, de este modo, mejorar la movilidad urbana durante los días laborables.

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Para la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre, la distribución de esta restricción es clara: el lunes 28 les corresponderá a los vehículos cuyas placas terminan en 5 y 8; el martes 29, a quienes tengan placas terminadas en 1 y 4; el miércoles 30, a los que finalicen en 0 y 2; el jueves 1 de octubre, a quienes les corresponda 3 y 6; y, finalmente, el viernes 2 de octubre, quedarán bajo la medida los automotores con placas finalizadas en 7 y 9.

La restricción aplica dentro del horario fijado por la administración distrital, es decir, desde las 5:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Esto implica que, durante ese lapso, quienes conduzcan vehículos afectados por la medida deben abstenerse de transitar, ya que la vigilancia y los controles se mantienen en toda la ciudad. Cabe destacar que las motocicletas, bajo el esquema vigente del segundo semestre, también están sujetas a las mismas condiciones, aunque identificadas por el primer dígito de su placa.

Sin embargo, existen corredores viales específicamente exentos de la restricción para facilitar el acceso a puntos estratégicos, como la Terminal de Transportes del Norte. Entre estos trayectos se cuentan la carrera 64A, la calle 78 (en el tramo conocido como Puente del Mico), la carrera 64C, la calle 88, así como el recorrido de la Autopista Sur en jurisdicción de Itagüí, permitiendo una movilidad más eficiente hacia la terminal y alrededores. Estos corredores ofrecen alternativas clave para quienes, pese a la medida, deben desplazarse en zonas puntuales de la ciudad.

¿Cómo se determina el pico y placa para carros particulares y motocicletas en Medellín?

La determinación de qué vehículos están sujetos a la restricción del pico y placa se realiza tomando en cuenta el último número de la placa para carros particulares y el primer número de la placa para motocicletas de dos y cuatro tiempos, según lo establecido por la administración distrital para el segundo semestre de 2026, de acuerdo con Noticias Caracol.

¿Qué vías están exentas de pico y placa en Medellín para la última semana de septiembre de 2026?

Algunas vías han sido declaradas exentas de la medida de pico y placa para garantizar el acceso a la Terminal de Transportes del Norte y facilitar la movilidad. Entre estos trayectos figuran la carrera 64A, la calle 78 (incluyendo el Puente del Mico), la carrera 64C, la calle 88, y la Autopista Sur en la jurisdicción de Itagüí, de acuerdo con la información verificada por Noticias Caracol.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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